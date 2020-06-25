Подает в суд на Business Insider за клевету и обвинения в расизме Ксения Собчак. Она высказалась о протестах в США

По информации издания Business Insider, телеведущая критически высказывалась о протестах движения Black Lives Matter («Жизни темнокожих имеют значение») в своем аккаунте в Instagram. Концерн сотрудничал с Собчак около восьми лет.

Собчак добавила, что она не поддерживает протесты в любой стране

Телеведущая Ксения Собчак заявила, что подает в суд на издание Business Insider в связи с публикацией материала о ее высказываниях о протестах в США. Об этом она написала в четверг в своем Telegram-аккаунте.

«Я подаю в суд на издание «Business Insider» по факту клеветы. Немецкое издание вышло с заголовком «Ксения Собчак назвала чернокожих людей глупыми и ленивыми» и обвинило меня в расизме. Это прямая ложь», — написала она.

Собчак добавила, что она не поддерживает протесты в любой стране, если они связаны с насилием. «Для меня главные ценности это жизнь, свобода и частная собственность», — отметила телеведущая.

В среду агентство DPA сообщило, что германский автопроизводитель Audi разрывает договор о сотрудничестве с Собчак, которая была амбассадором бренда в России, из-за предполагаемых расистских высказываний в соцсетях.

По информации издания Business Insider, причиной послужило то, что телеведущая критически высказывалась о протестах движения Black Lives Matter («Жизни темнокожих имеют значение») в своем аккаунте в Instagram. Концерн сотрудничал с Собчак около восьми лет.

Источник: ТАСС