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Барахтались и звали на помощь тонущие подростки на сдутом матрасе на Обском море у пляжа «Бумеранг» Бердска

10:00 25.06.2020 Фото: vk.com/mass54
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У матраса вылетел клапан. Из него вышел весь воздух и подростки еле держались на плаву. Им на помощь пришли спасатели МАСС на катере.

Барахтались и звали на помощь тонущие подростки на сдутом матрасе на Обском море у пляжа Бумеранг Бердска
Спасатели МАСС патрулировали акваторию Обского моря

В 13:40 спасатели МАСС патрулировали акваторию Обского моря и в 1,5 км от берега между пляжами «Золотой берег» и «Бумеранг» обнаружили барахтающихся и зовущих на помощь подростков. Как выяснилось, они купались и держались за надувной матрас, у которого вылетел клапан. Из матраса вышел весь воздух и подростки еле держались на плаву. С помощью катера МАСС, все они были доставлены к берегу, с ними была проведена разъяснительная беседа, после чего молодые люди отправились домой.

Надувные матрасы, автомобильные камеры, игрушки, мячи и доски не являются безопасными средствами при купании на воде и не гарантируют вашей безопасности. Кроме того напоминаем, что купание на территории города Новосибирска запрещено на всех водоёмах.

Берегите себя, не оставляйте несовершеннолетних детей одних без присмотра взрослых, будьте внимательны и осторожны!

В случае, если вы стали очевидцем происшествия, или сами попали в беду, помните, необходимо позвонить по телефонам: 112, 231-06-49.

Источник: vk.com/mass54

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