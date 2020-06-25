В Бердске сгорел двухэтажный дом на улице Журавлиной в микрорайоне Южный
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В Бердске сгорел двухэтажный дом на улице Журавлиной в микрорайоне Южный

9:17:586/25/2020
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В доме проживает семья из четырёх человек. Никто из погорельцев не пострадал, но им, безусловно, понадобится помощь.

Единственно, как указала жена хозяина домовладения, у мужа поднялось давление. Пока брандмейстеры тушат полыхающий дом, медики «скорой» оказывают мужчине помощь.

По словам дочери хозяина, возгорание началось в гараже, и после этого огонь перекинулся на дом. Проживавшие в двухэтажном доме хозяин с женой и две их дочери успели эвакуироваться до приезда пожарных. Из горящего гаража с помощью соседей погорельцам удалось выкатить принадлежащие им автомобили.

— Хорошо что-то загорелось, а там, сами понимаете, масло и другое легковоспламеняющееся. Мы успели выскочить и сразу вызвали пожарных. Пока они ехали, пытались тушить сами, — рассказывают сайту «Свидетель» заплаканные женщины, проживающие в горящем доме. – Не пострадали, только мужу стало плохо, поднялось давление.

Пожарные приехали в составе двух экипажей. Ситуация усугублялась дальностью расположения – в двух сотнях метров от горящего дома — ближайшего пожарного гидранта. К 8 часам, сегодня, 25 июня пожарные ещё вовсю занимались тушением под град искр от проводов не отключённой уличной электросети. Оба этажа двухэтажного домостроения к этому моменту успели выгореть полностью.

Мы попросили погорельцев указать их контактный телефон. Возможно, кто-то из знакомых и друзей захочет оказать им помощь. Телефон у хозяйки остался в горящем доме. Контактный номер нам предоставила её дочь Светлана. Записывайте: 8-913-209-3205.

Источник: svidetel24.info

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