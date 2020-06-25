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Сгорел 2-этажный дом по ул. Журавлиной в микрорайоне Южном Бердска. Жертв нет

10:17 25.06.2020, Марина Волкова Фото: Алины Буровой
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Семья успела спастись самостоятельно, но дом выгорел полностью.

Сгорел 2 этажный дом по ул. Журавлиной в микрорайоне Южном Бердска. Жертв нет
Дым от огня было видно даже с вокзала Бердска

В ночь на 25 июня в одном из частных домов Бердска произошел пожар. Как сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в ОНД Бердска, возгорание началось в гараже дома по ул. Журавлиной в микрорайоне Южном, а после огонь перекинулся на дом. Жильцы дома успели спастись до приезда пожарных.

Две машины пожарных Бердска приступили к тушению дома с помощью пожарного гидранта, который находился в 200 метрах от горящего дома. Кроме того, тушение осложнялось летящими искрами от проводов уличной электросети. К сожалению, оба этажа дома выгорели полностью.

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От редакции

Никто не застрахован от пожара?

Виталий, 25 июня 2020 10:26
Кошмар...

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