Куда идти голосовать по поправкам в конституцию в Бердске с 25 июня по 1 июля? Смотрите адреса

1370 25 июня 2020 года с 11:00 до 15:00 часов ул.Заводская, 11/1, территория за автобусной остановкой

1338 26 июня 2020 года с 12:00 до 14:00 часов ул.Комсомольская, 34, подъезд 4

1347 26 июня 2020 года с 12:00 до 14:00 часов на придомовой территории домов № 75, 77, 79, 81 по ул.Островского

1350 26 июня 2020 года с 13:00 до 14:00 часов на придомовой территории дома № 11 по ул.Разина

1370 27 июня 2020 года с 11:00 до 12:00 часов СНТ «Мечта-2»

1331 27 июня 2020 года с 13:00 до 15:00 часов в районе дома № 44 корпус 5 по ул.Морская

1330 27 июня 2020 года с 15:00 до 17:00 часов на придомовой территории дома № 11/1 по ул.Попова

1332 27 июня 2020 года с 15:00 до 17:00 часов в помещении пункта участкового полиции по ул.Попова, 1

1351 27 июня 2020 года с 15:00 до 17:00 часов микрорайон «Юго-Восточный», третий проезд, детская площадка

1360 27 июня 2020 года с 15:00 до 17:00 часов в районе домов № 53, 55, 57 по ул.Ключевая

1370 28 июня 2020 года с 10:00 до 12:00 часов микрорайон «Раздольный» в районе дома № 55 корпус 1 по ул.Черемушная

1370 28 июня 2020 года с 13:00 до 15:00 часов ТЛПХ «Любавино»

1330 28 июня 2020 года с 14:00 до 17:00 часов около дома № 6 городок «Изумрудный»

1346 28 июня 2020 года с 14:00 до 17:00 часов в районе дома № 21 по ул.Весенняя

1351 28 июня 2020 года с 15:00 до 17:00 часов в районе магазина «ПродСиб» по ул.Озерная

1360 28 июня 2020 года с 15:00 до 17:00 часов ул.Гранитная в районе магазина «Продсиб»