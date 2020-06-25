25.06
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Куда идти голосовать по поправкам в конституцию в Бердске с 25 июня по 1 июля? Смотрите адреса

13:31 25.06.2020 Фото: pixabay.com
0

Адреса указаны в соответствии с датой. На каждый день указано место проведения голосования.

Куда идти голосовать по поправкам в конституцию в Бердске с 25 июня по 1 июля? Смотрите адреса

График проведения голосования групп участников голосования на территориях и в местах, пригодных к оборудованию для проведения голосования.

УИК

Дата проведения

Место проведения

1370

25 июня 2020 года

с 11:00 до 15:00 часов

ул.Заводская, 11/1,

территория за автобусной остановкой

1338

26 июня 2020 года

с 12:00 до 14:00 часов

ул.Комсомольская, 34, подъезд 4

1347

26 июня 2020 года

с 12:00 до 14:00 часов

на придомовой территории домов № 75, 77, 79, 81 по ул.Островского

1350

26 июня 2020 года

с 13:00 до 14:00 часов

на придомовой территории дома № 11 по ул.Разина

1370

27 июня 2020 года

с 11:00 до 12:00 часов

СНТ «Мечта-2»

1331

27 июня 2020 года

с 13:00 до 15:00 часов

в районе дома № 44 корпус 5

по ул.Морская

1330

27 июня 2020 года

с 15:00 до 17:00 часов

на придомовой территории дома № 11/1 по ул.Попова

1332

27 июня 2020 года

с 15:00 до 17:00 часов

в помещении пункта участкового полиции по ул.Попова, 1

1351

27 июня 2020 года

с 15:00 до 17:00 часов

микрорайон «Юго-Восточный», третий проезд, детская площадка

1360

27 июня 2020 года

с 15:00 до 17:00 часов

в районе домов № 53, 55, 57 по ул.Ключевая

1370

28 июня 2020 года

с 10:00 до 12:00 часов

микрорайон «Раздольный»

в районе дома № 55 корпус 1

по ул.Черемушная

1370

28 июня 2020 года

с 13:00 до 15:00 часов

ТЛПХ «Любавино»

1330

28 июня 2020 года

с 14:00 до 17:00 часов

около дома № 6 городок «Изумрудный»

1346

28 июня 2020 года

с 14:00 до 17:00 часов

в районе дома № 21 по ул.Весенняя

1351

28 июня 2020 года

с 15:00 до 17:00 часов

в районе магазина «ПродСиб»

по ул.Озерная

1360

28 июня 2020 года

с 15:00 до 17:00 часов

ул.Гранитная в районе магазина «Продсиб»

1367

28 июня 2020 года

с 15:00 до 17:00 часов

ул.Гранитная в районе магазина «Продсиб»
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Будете голосовать?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Слабоумие может развиться в старости у страдающих ожирением людей, заявили ученые
14:30 25-06-2020
Слабоумие может развиться в старости у страдающих ожирением людей, заявили ученые
Бердск88 человек в масках за 5 часов проголосовали по поправкам в Конституцию в кинотеатре «Орион» Бердска. В изолятор пока никто не попал
14:25 25-06-2020
88 человек в масках за 5 часов проголосовали по поправкам в Конституцию в кинотеатре «Орион» Бердска. В изолятор пока никто не попал
БердскНа отказ в выплате 10 000 руб. на 16-летнюю дочь пожалуется в Конституционный суд многодетная мать из Бердска
14:15 25-06-2020
На отказ в выплате 10 000 руб. на 16-летнюю дочь пожалуется в Конституционный суд многодетная мать из Бердска
БердскВыражаем благодарность за оказанную помощь
14:10 25-06-2020
Выражаем благодарность за оказанную помощь
БердскРабота в Бердске: Пищевое предприятие срочно примет работников
14:05 25-06-2020
Работа в Бердске: Пищевое предприятие срочно примет работников
БердскРабота в Бердске: аптечный склад «Катрен» примет на работу
14:02 25-06-2020
Работа в Бердске: аптечный склад «Катрен» примет на работу
Разбился самолет с 79 пассажирами в Пакистане из-за увеличенной беседы пилотов о COVID-19
14:00 25-06-2020
Разбился самолет с 79 пассажирами в Пакистане из-за увеличенной беседы пилотов о COVID-19
БердскСтранные помидоры с белой прослойкой продают с супермаркетах Бердска 1
13:48 25-06-2020
Странные помидоры с белой прослойкой продают с супермаркетах Бердска
БердскФото: рассказываю, как я записался на проверку иммунитета на коронавирус в Бердске 1
13:41 25-06-2020
Фото: рассказываю, как я записался на проверку иммунитета на коронавирус в Бердске
Вы уже сходили на участок проголосовали? Мне уже хочется бежать и голосовать, видя людей с пивом на улице! 3
13:35 25-06-2020
Вы уже сходили на участок проголосовали? Мне уже хочется бежать и голосовать, видя людей с пивом на улице!