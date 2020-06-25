Куда идти голосовать по поправкам в конституцию в Бердске с 25 июня по 1 июля? Смотрите адреса

График проведения голосования групп участников голосования на территориях и в местах, пригодных к оборудованию для проведения голосования.
|
№ УИК
|
Дата проведения
|
Место проведения
|
1370
|
25 июня 2020 года
с 11:00 до 15:00 часов
|
ул.Заводская, 11/1,
территория за автобусной остановкой
|
1338
|
26 июня 2020 года
с 12:00 до 14:00 часов
|
ул.Комсомольская, 34, подъезд 4
|
1347
|
26 июня 2020 года
с 12:00 до 14:00 часов
|
на придомовой территории домов № 75, 77, 79, 81 по ул.Островского
|
1350
|
26 июня 2020 года
с 13:00 до 14:00 часов
|
на придомовой территории дома № 11 по ул.Разина
|
1370
|
27 июня 2020 года
с 11:00 до 12:00 часов
|
СНТ «Мечта-2»
|
1331
|
27 июня 2020 года
с 13:00 до 15:00 часов
|
в районе дома № 44 корпус 5
по ул.Морская
|
1330
|
27 июня 2020 года
с 15:00 до 17:00 часов
|
на придомовой территории дома № 11/1 по ул.Попова
|
1332
|
27 июня 2020 года
с 15:00 до 17:00 часов
|
в помещении пункта участкового полиции по ул.Попова, 1
|
1351
|
27 июня 2020 года
с 15:00 до 17:00 часов
|
микрорайон «Юго-Восточный», третий проезд, детская площадка
|
1360
|
27 июня 2020 года
с 15:00 до 17:00 часов
|
в районе домов № 53, 55, 57 по ул.Ключевая
|
1370
|
28 июня 2020 года
с 10:00 до 12:00 часов
|
микрорайон «Раздольный»
в районе дома № 55 корпус 1
по ул.Черемушная
|
1370
|
28 июня 2020 года
с 13:00 до 15:00 часов
|
ТЛПХ «Любавино»
|
1330
|
28 июня 2020 года
с 14:00 до 17:00 часов
|
около дома № 6 городок «Изумрудный»
|
1346
|
28 июня 2020 года
с 14:00 до 17:00 часов
|
в районе дома № 21 по ул.Весенняя
|
1351
|
28 июня 2020 года
с 15:00 до 17:00 часов
|
в районе магазина «ПродСиб»
по ул.Озерная
|
1360
|
28 июня 2020 года
с 15:00 до 17:00 часов
|
ул.Гранитная в районе магазина «Продсиб»
|
1367
|
28 июня 2020 года
с 15:00 до 17:00 часов
|
ул.Гранитная в районе магазина «Продсиб»