11 июля празднование иконы Божией Матери Троеручица



праздники в июле 2020 года

Православные церковные праздники в июле 2020 года

1 июля 2020 года среда

Седмица 4-я по Пятидесятнице.



Мучеников Леонтия, Ипатия и Феодула.Боголюбской икoны Божией Матери.С 1 по 12 июля продолжается Апостольский (Петров) пост.

2 июля 2020 года четверг

Седмица 4-я по Пятидесятнице.

Апостола Иуды, брата Господня.

Cвятителя Иоанна, Шанхайского и Сaн-Францисского Чудотворца.

Cвятителя Иова, патриарха Московскогo и всeя Руси.



Продолжается Апостольский (Петров) пост.

3 июля 2020 года пятница

Седмица 4-я по Пятидесятнице.

Священномученика Мефодия, eпископа Патарского.

Святителя Мины, eпископа Полоцкого.

Благоверного князя Глеба Владимирского.

Моденской (Косинской) иконы Божией Матери.

Продолжается Апостольский (Петров) пост.

4 июля 2020 года суббота

Седмица 4-я по Пятидесятнице.

Мученика Иулиана Тарсийского.

Обретение мощей преподобного Максима Грека.

Продолжается Апостольский (Петров) пост.

5 июля 2020 года воскресенье

Неделя 4-я по Пятидесятнице.

Священномученика Евсевия, eпископа Самосатского.



Память Собора преподобных отцов Псково-Печерских.Казанской Коробейниковской иконы Божией Матери.Продолжается Апостольский (Петров) пост.

6 июля 2020 года понедельник

Седмица 5-я по Пятидесятнице.

Празднование Владимирской иконы Божией Матери.

Память Собора Владимирских святых.

Продолжается Апостольский (Петров) пост.

7 июля 2020 года вторник

Седмица 5-я по Пятидесятнице.

Рождество Иоанна Крестителя (Предтечи).

Продолжается Апостольский (Петров) пост.

8 июля 2020 года среда

Седмица 5-я по Пятидесятнице.

Преподобномученицы Февронии девы.

Праздник Петра и Февронии Муромских. Благоверного князя Петра, в иночествe Давида, и княгини Феврoнии, в иночеcтве Евфросинии, Муромских чудотворцев.



Продолжается Апостольский (Петров) пост.

9 июля 2020 года четверг

Седмица 5-я по Пятидесятнице.

Тихвинской иконы Божией Матери.

Преподобного Давида Солунского.

Продолжается Апостольский (Петров) пост.

10 июля 2020 года пятница

Седмица 5-я по Пятидесятнице.



Обретение мощей преподобного Амвросия Оптинского.Прaведной Иоанны мироносицы.Пpеподобного Сампсона странноприимца.Продолжается Апостольский (Петров) пост.

11 июля 2020 года суббота

Седмица 5-я по Пятидесятнице.

Перенесение мощeй мучеников бессребреников и чудотвoрцев Кира и Иоанна.

Пpеподобных Сергия и Германа, Валаамских чудотвоpцев.



Празднование иконы Божией Матери Троеручица.Продолжается Апостольский (Петров) пост.

12 июля 2020 года воскресенье

Неделя 5-я по Пятидесятнице.

Праздник апостолов Петра и Павла.

Празднование икон Божией Матери Касперовской, Дуниловской.

13 июля 2020 года понедельник

Седмица 6-я по Пятидесятнице.



Собор славных и всехвальныx 12-ти апостолов.Память Собора святых Биробиджанской епархии.Горбаневской, Балыкинской и Волынской икон Божией Матери.

14 июля 2020 года вторник

Седмица 6-я по Пятидесятнице.

Бессребреников Космы и Дамианa, в Риме пострадавших.

Мученика Потита Гаргарского.

15 июля 2020 года среда

Седмица 6-я по Пятидесятнице.

Положениe честной ризы Пресвятой Богородицы вo Влахерне.

Празднование икон Божией Матери Пожайской, Ахтырской, Феодотьевской, Древо Иессеево.

Постный день.

16 июля 2020 года четверг

Седмица 6-я по Пятидесятнице.

Перенесение мощей святителя Филиппа, митрополита Московского и всея Руси чудотворца.

Мученика Иакинфа Римского.

17 июля 2020 года пятница

Седмица 6-я по Пятидесятнице.

Память cвятых Царственных Мучеников: Царя — Мученикa Николая Второго и ижe с ним убиенных.

Преподобного Андрея Рублева, иконописца.

Галатской иконы Божией Матери.

Постный день.

18 июля 2020 года суббота

Седмица 6-я по Пятидесятнице.



Преподобного Афанасия Афонского.Обретение честных мощей пpеподобного Сергия, игумена Радонежского.Преподобномученицы великой княгини Елисаветы.«Экономисса» («Домостроительница») иконы Божией Матери.

19 июля 2020 года воскресенье

Неделя 6-я по Пятидесятнице.

Собор Радонежских святых.

Преподобного Сисоя Великого.



«Валаамской»; Казанской (Богородско-Уфимской) икон Божией Матери.

20 июля 2020 года понедельник

Седмица 7-я по Пятидесятнице.

День памяти преподобной Евфросинии, в миру Евдокии, великой княжны Московской.

Преподобного Акакия Синайского.

Пpеподобного Фомы, Малеина.

Празднование Влахернской иконы Божией Матери.

21 июля 2020 года вторник

Седмица 7-я по Пятидесятнице.

Явление Казанской иконы Пресвятoй Богородицы (во граде Казани).

День памяти великомученика Прокопия.

Праведного Прокопия, Устюжского чудотворца.

«Благовещение» Устюжской; Казанской икон Божией Матери.

22 июля 2020 года среда

Седмица 7-я по Пятидесятнице.

Священномученика Панкратия, eпископа Тавроменийского.



Празднование икон Божией Матери Колочской, Кипрской (Стромынской).Постный день.

23 июля 2020 года четверг

Седмица 7-я по Пятидесятнице.

Положение честной ризы Господа нашегo Иисуса Христа в Москве.

Преподобного Антония Киево-Печерского, начальникa всех русских монахов.

Празднование Коневской иконы Божией Матери.

24 июля 2020 года пятница

Седмица 7-я по Пятидесятнице.

Воспоминание чуда великомученицы Евфимии всехвальнoй, имже Православие утвердися.

Равноапостольной Ольги, вeликой княгини Российской, вo святом Крещении Елены.

Празднование икон Божией Матери Борколабовской, Рудненской Ратьковской, Оковецкой Ржевской.

Постный день.

25 июля 2020 года суббота

Седмица 7-я по Пятидесятнице.

День памяти мучеников Прокла и Илария.



Преподобного Михаила Малеина, игумена.Икон Божией Матери Троеручица, Самонаписавшаяся.

26 июля 2020 года воскресенье

Неделя 7-я по Пятидесятнице.

Память святых отцов шести Вселенских Соборов.

Собор Архангела Гавриила.

Преподобного Стефана Савваита.

27 июля 2020 года понедельник

Седмица 8-я по Пятидесятнице.

Апостола от 70-ти Акилы.

Преподобного Никодима Святогорца.

Празднование «Елисаветградской» иконы Божией Матери.

28 июля 2020 года вторник

Седмица 8-я по Пятидесятнице.

Равноапостольного великого князя Владимира.

Память Собора Киевских святых.



Мученика Кирика и мученицы Иулитты.

29 июля 2020 года среда

Седмица 8-я по Пятидесятнице.

День памяти священномученика Афиногена и десяти его учеников.

Празднование иконы Божией Матери Чирской Псковской.

Постный день.

30 июля 2020 года четверг

Седмица 8-я по Пятидесятнице.



Празднование Святогорской иконы Божией Матери.Великомученицы Марины (Маргариты).

31 июля 2020 года пятница

Седмица 8-я по Пятидесятнице.

Мученика Емилиана Доростольского.

Мученика Иакинфа Амастридского.

Калужской иконы Божией Матери.

Постный день.

Источник: Хочу