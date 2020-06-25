Даты магнитных бурь в июле 2020

Специалисты не устают утверждать, что магнитные бури нельзя игнорировать, ведь они сказываются на здоровье и самочувствии людей. Как правило, у метеозависимых людей наблюдается ощущение слабости, головная боль, понижение или повышение давления. Поэтому в этот период стоит соблюдать режим дня, избегать стресса и пить больше воды. Обязательно учитывайте расписание магнитных бурь.
Когда магнитные бури в июле 2020 года
Итак, когда магнитные бури в июле 2020 года, известно. Специалисты утверждают, что в июле будет 3 магнитные бури средней и высокой интенсивности.
- 7 июля активность средней интенсивности.
- 15 июля будет сильная магнитная буря, последствия которой жители ощутят вплоть до 17 июля.
- 29 июля — последствия геомагнитного колебания средней интенсивности.
Будьте здоровы!
Источник: Хочу