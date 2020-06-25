25.06
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Здоровье / Общество

Даты магнитных бурь в июле 2020

10:43 25.06.2020 Фото: pxhere.com
0

15 июля будет сильная магнитная буря, последствия которой жители ощутят вплоть до 17 июля.

Даты магнитных бурь в июле 2020
Специалисты утверждают, что в июле будет 3 магнитные бури средней и высокой интенсивности

Специалисты не устают утверждать, что магнитные бури нельзя игнорировать, ведь они сказываются на здоровье и самочувствии людей. Как правило, у метеозависимых людей наблюдается ощущение слабости, головная боль, понижение или повышение давления. Поэтому в этот период стоит соблюдать режим дня, избегать стресса и пить больше воды. Обязательно учитывайте расписание магнитных бурь.

Когда магнитные бури в июле 2020 года

Итак, когда магнитные бури в июле 2020 года, известно. Специалисты утверждают, что в июле будет 3 магнитные бури средней и высокой интенсивности.

  • 7 июля активность средней интенсивности.
  • 15 июля будет сильная магнитная буря, последствия которой жители ощутят вплоть до 17 июля.
  • 29 июля — последствия геомагнитного колебания средней интенсивности.

Будьте здоровы!

Источник: Хочу

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Стараетесь не перетруждаться в дни магнитных бурь?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Опасные дни для метеозависимых: В последних числах июня будет 2 неблагоприятных дня
11:01 25-06-2020
Опасные дни для метеозависимых: В последних числах июня будет 2 неблагоприятных дня
Сложные роды начнут принимать уже в конце 2020 гожа в новом перинатальном центре Новосибирской области
11:00 25-06-2020
Сложные роды начнут принимать уже в конце 2020 гожа в новом перинатальном центре Новосибирской области
Православные церковные праздники в июле 2020 года
10:49 25-06-2020
Православные церковные праздники в июле 2020 года
БердскМог купить 50 масок: на 1000 рублей наказали гулявшего по «Сантимо» с открытым носом и ртом жителя Бердска
10:45 25-06-2020
Мог купить 50 масок: на 1000 рублей наказали гулявшего по «Сантимо» с открытым носом и ртом жителя Бердска
Даты магнитных бурь в июле 2020
10:43 25-06-2020
Даты магнитных бурь в июле 2020
Загадку темной стороны Луны разгадали ученые
10:32 25-06-2020
Загадку темной стороны Луны разгадали ученые
БердскДокопались до администрации: за 37 млн разбивают дорожки горпарка в Бердске. Деревья обходят стороной. Смотрите видео
10:30 25-06-2020
Докопались до администрации: за 37 млн разбивают дорожки горпарка в Бердске. Деревья обходят стороной. Смотрите видео
БердскАнализ на коронавирус может пройти любой желающий в Искитиме, Бердске, Академгородке 13
10:20 25-06-2020
Анализ на коронавирус может пройти любой желающий в Искитиме, Бердске, Академгородке
Самый сок: Почему многим мужчинам нравятся 40 - летние женщины?
10:20 25-06-2020
Самый сок: Почему многим мужчинам нравятся 40 - летние женщины?
Живот растет, но не беременна. Почему жир накапливается в области живота
10:20 25-06-2020
Живот растет, но не беременна. Почему жир накапливается в области живота