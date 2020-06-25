Даты магнитных бурь в июле 2020

15 июля будет сильная магнитная буря, последствия которой жители ощутят вплоть до 17 июля.

Специалисты утверждают, что в июле будет 3 магнитные бури средней и высокой интенсивности

Специалисты не устают утверждать, что магнитные бури нельзя игнорировать, ведь они сказываются на здоровье и самочувствии людей. Как правило, у метеозависимых людей наблюдается ощущение слабости, головная боль, понижение или повышение давления. Поэтому в этот период стоит соблюдать режим дня, избегать стресса и пить больше воды. Обязательно учитывайте расписание магнитных бурь.

Когда магнитные бури в июле 2020 года

Итак, когда магнитные бури в июле 2020 года, известно. Специалисты утверждают, что в июле будет 3 магнитные бури средней и высокой интенсивности.

7 июля активность средней интенсивности.

активность средней интенсивности. 15 июля будет сильная магнитная буря, последствия которой жители ощутят вплоть до 17 июля.

будет сильная магнитная буря, последствия которой жители ощутят вплоть до 17 июля. 29 июля — последствия геомагнитного колебания средней интенсивности.

Будьте здоровы!

Источник: Хочу