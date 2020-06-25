Все пособия от Путина на детей с рождения до 16 лет: Полный список

Кому положены 10 000 рублей, кому 15 000 рублей, а кому 36 000 рублей? «Курьер. Среда. Бердск подробно рассказывает о каждой выплате и как ее получить.

Дети до 16 лет получат пособия от Путина

23 июня президент России Владимир Путин вновь обратился к нации. И вновь распорядился о выплате новых денег семьям с детьми из-за коронавируса. Напомним, с конца марта в России действует режим самоизоляции из-за новой инфекции, которая застала врасплох весь мир. «Курьер. Среда. Бердск» рассказывает обо всех выплатах, которые положены семьям с детьми.



Деньги для семей с детьми до 3 лет: 15 000 рублей за три месяца

В самом первом обращении к россиянам Владимир Путин объявил, что семьи, имеющие право на материнский капитал, получат пособие в размере 5 000 рублей на каждого ребенка в возрасте до 3 лет на протяжении трех месяцев — с апреля по июнь. Но в мае президент расширил право получения ежемесячной выплаты. Так, 15 000 рублей в течение трех месяцев теперь смогли получать се российские семьи с детьми до 3 лет, родившие или усыновившие первого ребенка с 1 апреля 2017 года до 1 января 2020 года.

Важно отметить, что выплату получают даже те семьи,которые уже использовали маткапитал. Главное, чтобы право на него появилось до 1 июля 2020 года. Обратиться за назначением выплаты можно уже сегодня и до 1 октября 2020 года через портал госуслуг или ПФР.



Как получить пособие:

Подайте заявление на портале Госуслуг. Это нужно сделать один раз до 1 октября 2020 года. Для заполнения понадобятся сведения из свидетельства о рождении на каждого ребенка, СНИЛС.

Нужно заполнить информацию о детях в возрасте до 3 лет. При этом, если у вас двое детей до 3 лет, заявление нужно писать одно.

Нужно указать реквизиты банковского счета родителя, который оформляет пособие. Нужен 20-значный номер вашего личного счета, БИК и номер корреспондентского счета.

Решение по поводу выплаты принимает территориальное отделение ПФР в течение 5 рабочих дней. Уведомление о результате рассмотрения заявления придет в личный кабинет на портале Госуслуг. Срок для перечисления выплаты — три рабочих дня после положительного решения.

Деньги детям от 3 до 16 лет: Единовременная выплата по 10 000 рублей

Согласно постановлению правительства, с 1 июня семьи, воспитывающие детей от 3 до 16 лет, получают на разовую выплату в размере 10 000 рублей. При этом ребенок должен иметь гражданство РФ. А самое главное — ребенку должно исполниться 16 лет в промежуток — с 11 мая, когда вышел указ президента, по 1 июля 2020 года. Заявление принимается до 1 октября. Никаких дополнительных документов представлять не нужно.



Как получить пособие:

Подайте заявление на портале Госуслуг. Для заполнения понадобится свидетельство о рождении каждого ребенка или сведения из него.

Нужно заполнить информацию о детях в возрасте до 3 лет. При этом, если у вас двое детей до 3 лет, заявление нужно писать одно.

Нужно указать реквизиты банковского счета родителя, который оформляет пособие. Нужен 20-значный номер вашего личного счета, БИК и номер корреспондентского счета.

Заявление можно также подать в любую клиентскую службу Пенсионного фонда или через многофункциональные центры.



Решение по поводу выплаты принимает территориальное отделение ПФР в течение пяти рабочих дней. Уведомление о результате рассмотрения заявления придет в личный кабинет на «Госуслугах». Перечисление выплат началось с 1 июня 2020 года.

Всем детям от 0 до 16 лет: Единовременная выплата в 10 000 рублей

23 июня Владимир Путин вновь обратился к нации и заявил, что семьи с детьми получат еще по 10 тысяч рублей в качестве поддержки в период распространения коронавирусной инфекции. Деньги автоматически перечислят на каждого ребенка от рождения до 16 лет.

Как получить пособие:

Если вы уже подавали раньше заявление на это пособие или пособие на детей от рождения до 3 лет, то заполнять какие-то дополнительные документы не нужно — деньги придут автоматически по указанным реквизитам.

Деньги детям до 18 лет безработных родителей: По 3000 рублей полгода

По 3000 в месяц на каждого несовершеннолетнего ребенка положены семьям, где родители временно потеряли работу после 1 марта 2020 года. Пособие назначают дополнительно к основному пособию по безработице одному из родителей, который потерял работу и зарегистрировался в центре занятости. Выплату будут платить до 1 октября 2020 года, решил Владимир Путин.

Стоит отметить, что до конца 2020 года максимальное пособие по безработице увеличено до 12 130 рублей в месяц. При этом увольнным с 1 марта 2020 года это пособие выплачивается независимо от среднего заработка на последнем месте работы.

Деньги детям от 3 до 8 лет: По 6 018 рублей каждый месяц в Новосибирской области

Семьям с доходом меньше одного прожиточного минимума на каждого, где воспитываются дети от 7 до семи лет включительно, полагаются отдельные пособия. Пособие начали выплачивать с 1июня 2020 года. При этом малоимущие семьи получили пособие сразу за полгода — чуть больше 36 000 рублей.

Если в семье несколько детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно, пособие назначат на каждого ребенка. Чтобы посчитать, положена ли вам такая выплата, просто сложите официальные доходы семьи без вычета НДФЛ за последний год и разделите их на количество членов семьи. Если доход на одного человека не превышает прожиточного минимума за второй квартал предыдущего года, то ваша семья имеет право на пособие. В Новосибирской области прожиточный минимум составил 11 738 рублей.

Как получить пособие:

Заявление на пособие можно будет подать через портал госуслуг с июня 2020 года. При обращении за выплатой в 2020 году ее назначат с того дня, когда ребенку исполнилось три года, но не раньше 1 января 2020 года. Если подать заявление в июне 2020 года, можно получить выплату за прошедший период — начиная с января.

Детям до 1,5 лет безработных родителей: По 6 500 рублей каждый месяц

Вдвое увеличил минимальное пособие по уходу за детьми до 1,6 лет безработным родителям Владимир Путин в мае 2020 года. Собирать дополнительные документы не нужно. Увеличенное пособие начислят автоматически. Перерасчет произойдет после принятия изменений в федеральном законе тоже автоматом.