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Мог купить 50 масок: на 1000 рублей наказали гулявшего по «Сантимо» с открытым носом и ртом жителя Бердска

10:45 25.06.2020, Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Бердчанин пренебрег правилами и не надел маску в супермаркете. Полицейские составили административный протокол.

Мог купить 50 масок: на 1000 рублей наказали гулявшего по «Сантимо» с открытым носом и ртом жителя Бердска
В местах скопления людей необходимо носить маску
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Мог купить 50 масок: на 1000 рублей наказали гулявшего по «Сантимо» с открытым носом и ртом жителя Бердска

Мог купить 50 масок: на 1000 рублей наказали гулявшего по «Сантимо» с открытым носом и ртом жителя БердскаАнализ на коронавирус может пройти любой желающий в Искитиме, Бердске, АкадемгородкеЕщё 1631 новостей

Протокол по нарушению масочного режима рассмотрел 25 июня председатель Бердского городского суда Павел Яковинов.

В середине июня в супермаркет «Сантимо» пришел покупатель. Он пренебрег правилами и не надел гигиеническую маску. Ходил по залу с открытым лицом. Данное нарушение зафиксировали сотрудники полиции. Они составили административный протокол за нарушение масочного режима. И передали его в суд.

Суд рассмотрел дело по административному правонарушению. Нарушитель получил наказание по ч.1 ст. 20.6.1 КоП. Ему придется заплатить штраф в размере 1000 рублей, пояснили в Бердском суде.

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