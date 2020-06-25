Мог купить 50 масок: на 1000 рублей наказали гулявшего по «Сантимо» с открытым носом и ртом жителя Бердска

Бердчанин пренебрег правилами и не надел маску в супермаркете. Полицейские составили административный протокол.

В местах скопления людей необходимо носить маску

Протокол по нарушению масочного режима рассмотрел 25 июня председатель Бердского городского суда Павел Яковинов.

В середине июня в супермаркет «Сантимо» пришел покупатель. Он пренебрег правилами и не надел гигиеническую маску. Ходил по залу с открытым лицом. Данное нарушение зафиксировали сотрудники полиции. Они составили административный протокол за нарушение масочного режима. И передали его в суд.

Суд рассмотрел дело по административному правонарушению. Нарушитель получил наказание по ч.1 ст. 20.6.1 КоП. Ему придется заплатить штраф в размере 1000 рублей, пояснили в Бердском суде.