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Убитые ул. Промышленную и Химзаводскую хочет отремонтировать начальник ЖКХ Бердска Совбанов. Но ждет денег

21:30 25.06.2020, Алина Бурова Фото: Курьер. Среда.Бердск
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С 25 июня по 1 июля на избирательных участках города Бердска наряду с голосованием по поправкам в Конституцию пройдет голосование по «Народному бюджету», где бердчане смогут сделать выбор, куда пойдут деньги.

Убитые ул. Промышленную и Химзаводскую хочет отремонтировать начальник ЖКХ Бердска Совбанов. Но ждет денег
Производится ремонт дорог в летнее время в Бердске

Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» начальник управления ЖКХ Максим Совбанов на оперативном штабе, в летнее время будут отремонтированы более 15 участков дорог в Бердске.

— На сегодняшний день отремонтированы участки дорог по улицам: Попова, Первомайская, Боровая, Павлова, Красноармейская, Красная Сибирь, Комсомольская. В дальнейшем по плану идут работы по улицам: Кирова, Пушкина, Новосибирская, Верхняя, дорога на пляж «Чайка» (частично ямочный ремонт), Лелюха, Красная Сибирь, Ленина. Также при дополнительном финансировании намечаются такие работы как усовершенствование дорог частного сектора, ремонт тротуаров порядка 1,5 тыс. кв.м, ремонт пешеходного моста в районе микрорайона Северный, ремонт ограждений и дорожных знаков. Кроме того, планируется деятельность по ул. Промышленная и ул. Химзаводская. Будут отремонтированы тротуары по ул. Суворова и ул. Островского, но дальнейшее развитие ситуации по проведению работ зависит от финансирования. Основные тротуары, мы же постараемся отремонтировать, — прокомментировал Максим Флюрович.

Напомним, что с 25 июня по 1 июля на избирательных участках города Бердска наряду с голосованием по поправкам в Конституцию пройдет голосование по «Народному бюджету» в рамках которого бердчане смогут сделать выбор и решить какая из значимых проблем в городе будет финансироваться в должной степени.

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От редакции

Ждете ремонта дорог?

Андрей, 25 июня 2020 11:48
Если во.Комсомольская уже отремонтирована,то на кой нужен такой ремонт!!!!
Аноним, 25 июня 2020 12:00
Очередная показуха.Как можно из года в год ремонтировать эти улицы, если покрытие дороги ниже обочин? Вам даже дети скажут от чего дорога разрушается. От воды!! Которой некуда уходить. Но вы же там грамотные институты дорожные заканчивали.
Гость, 25 июня 2020 12:02
А поворот Горького - Комсомольская дыры не хотите подлатать? а то в прошлом году засыпали и до первого дождя. И на Кирова, перед поворотом на Пушкина, по 7,3 маршруту, тоже все в ямах, как после бомбежки... А Промышленную в прошлом году обещали сделать, комиссии какой то обещали помнится.
Аноним, 25 июня 2020 12:50
А как на свалку - так запросто.
Гость, 25 июня 2020 14:23
"Имею возможность купить козу, но не имею желания! Имею желание купить дом, но не имею возможностей! Так выпьем же за то, чтобы нашЫ возможности совпадали с нашЫми желаниями! Дзынннь! Гок-гок-гок-гок-гок..."
Аноним, 25 июня 2020 22:55
Эти бесстыдники сейчас что угодно пообещают лишь бы явку повысить на спектакль и в кресле зад удержать

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