Убитые ул. Промышленную и Химзаводскую хочет отремонтировать начальник ЖКХ Бердска Совбанов. Но ждет денег

С 25 июня по 1 июля на избирательных участках города Бердска наряду с голосованием по поправкам в Конституцию пройдет голосование по «Народному бюджету», где бердчане смогут сделать выбор, куда пойдут деньги.

Производится ремонт дорог в летнее время в Бердске

Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» начальник управления ЖКХ Максим Совбанов на оперативном штабе, в летнее время будут отремонтированы более 15 участков дорог в Бердске.

— На сегодняшний день отремонтированы участки дорог по улицам: Попова, Первомайская, Боровая, Павлова, Красноармейская, Красная Сибирь, Комсомольская. В дальнейшем по плану идут работы по улицам: Кирова, Пушкина, Новосибирская, Верхняя, дорога на пляж «Чайка» (частично ямочный ремонт), Лелюха, Красная Сибирь, Ленина. Также при дополнительном финансировании намечаются такие работы как усовершенствование дорог частного сектора, ремонт тротуаров порядка 1,5 тыс. кв.м, ремонт пешеходного моста в районе микрорайона Северный, ремонт ограждений и дорожных знаков. Кроме того, планируется деятельность по ул. Промышленная и ул. Химзаводская. Будут отремонтированы тротуары по ул. Суворова и ул. Островского, но дальнейшее развитие ситуации по проведению работ зависит от финансирования. Основные тротуары, мы же постараемся отремонтировать, — прокомментировал Максим Флюрович.

Напомним, что с 25 июня по 1 июля на избирательных участках города Бердска наряду с голосованием по поправкам в Конституцию пройдет голосование по «Народному бюджету» в рамках которого бердчане смогут сделать выбор и решить какая из значимых проблем в городе будет финансироваться в должной степени.