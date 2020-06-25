Разбился самолет с 79 пассажирами в Пакистане из-за увеличенной беседы пилотов о COVID-19

Пилоты допустили ряд ошибок, которые и привели к катастрофе. Так, они не выдержали необходимую высоту полета, несмотря на предупреждения диспетчеров, а за пять морских миль до полосы убрали шасси, хотя ранее они были выпущены.

Airbus a320

Пилоты самолета «Пакистанских международных авиалиний», потерпевшего крушение в мае, были отвлечены беседой о коронавирусе. Об этом сообщил министр гражданской авиации республики Гулам Сарвар Хан 24 июня.

«Я слушал их переговоры. Пилоты не были сосредоточены, всё их внимание было сконцентрировано на коронавирусе во время полета. Злополучный самолет был на 100% пригоден для полетов, и у него не было каких-либо технических неисправностей», — цитирует чиновника The News International.

Министр отметил, что члены семей пилотов пострадали от COVID-19, поэтому «их головы были заняты коронавирусом». Также он отметил, что на воздушном судне до катастрофы успешно выполнялись рейсы, у самих летчиков не было противопоказаний по здоровью для полетов.

Однако из-за своей отвлеченности пилоты допустили ряд ошибок, которые и привели к катастрофе. Так, они не выдержали необходимую высоту полета, несмотря на предупреждения диспетчеров, а за пять морских миль до полосы убрали шасси, хотя ранее они были выпущены. Также летчики проигнорировали рекомендации диспетчера о необходимости уйти на второй круг.

Кроме того, халатность допустили и диспетчеры. Так, они не предупредили экипаж о том, что оба двигателя самолета оказались повреждены после первой попытки приземлиться.

Самолет Airbus A320 «Пакистанских международных авиалиний» разбился в районе аэропорта Карачи 22 мая, напоминает «Газета.ру». Воздушное судно упало в жилых кварталах. В результате крушения погибли 97 человек. Были уничтожены пять домов и несколько транспортных средств.

Семьям 82 погибших было выделено по 1 млн рупий (около 415 тыс. рублей), а двум девушкам, которые получили ранения в результате авиакатастрофы, по 500 тыс. рупий (около 207 тыс. рублей).

https://www.thenews.com.pk/latest/677165-pia-plane-was-fit-to-fly-aviation-minister-tells-na