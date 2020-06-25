Обсудит во дворе здания управления образования с народом межевание ул. Морской власть Бердска 25 июня

Эта форма проведения публичных слушаний вызвана угрозой распространения коронавирусной инфекции. Разумеется, с соблюдением социальной дистанции, в перчатках и масках.

Встреча власти и народа состоится на заднем дворе управления образования

Публичные слушания по вопросу утверждения проекта межевания территории земельных участков с кадастровыми номерами 54:32:010766:628, 54:32:010766:613 и 54:32:010766:590 состоятся сегодня, 25 июня, в Бердске. Как сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в управлении градостроительства мэрии Бердска, из-за коронавируса слушания пройдут на заднем дворе здания управления образования и молодежно политик Бердска по адресу: площадь Горького, 7.

Жители город обсудят проект межевания земельных участков по ул. Морской.

— Эта форма проведения публичных слушаний вызвана угрозой распространения коронавирусной инфекции. Разумеется, с соблюдением социальной дистанции, в перчатках и масках. Вопрос проведения слушаний и место согласованы в министерстве строительства Новосибирской области,- прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» начальник управления градостроительства мэрии Бердска Дмитрий Есиков.