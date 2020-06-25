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Кто и зачем засыпал щебнем и песком парковку домов на ул. Павлова №4, №4/1 в Бердске, рассказал начальник ЖКХ Совбанов

12:45 25.06.2020, Алина Бурова Фото: Читателей
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Оказывается, скоро здесь заменят асфальт, поставят детскую площадку и сделают озеленение.

Кто и зачем засыпал щебнем и песком парковку домов на ул. Павлова №4, №4/1 в Бердске, рассказал начальник ЖКХ Совбанов
Песок, вода и щебенка появились на парковках на ул. Павлова в Бердске

Груда камней, вода и песок находятся на парковках вблизи домов Павлова №4, №4/1 в Бердске. Начальник ЖКХ Бердска провёл обещанную проверку.

Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» начальник управления ЖКХ Максим Совбанов на оперативном штабе, в настоящее время по улице Павлова ведутся работы в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

— На сегодняшний день, вблизи домов по ул. Павлова 4, 4/1, в том числе и на парковке, производится ремонт дорожного покрытия. Проводятся работы по благоустройству придомовых территорий, например озеленение. Также, скорее всего, будут устанавливаться малые планы для этой улицы, — сообщил Максим Флюрович.

Напомним,что ранее вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров, упоминал, что дом №4 и дом № 4/1 по ул. Павлова, обустраиваются в рамках программы по благоустройству дворов.

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