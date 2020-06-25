Бегал по двору голый мужчина «в неадеквате» на у. Сибиряков-Гвардейцев Новосибирска

Приехал экипаж полиции, они его скрутили, затем прибыл еще один экипаж. Потом приехала реанимация, рассказал очевидец.

Неадекватный мужчина бегал голый по дворам

Во дворе на улице Сибиряков-Гвардейцев, 44/2 мужчина похоже переборщил с наркотиками, вероятно «солями», рассказал житель соседнего дома Владимир. По его словам, неадекватный мужчина бегал голый по дворам, пока его не остановили сотрудники полиции.

«Приехал экипаж полиции, они его скрутили, затем прибыл еще один экипаж. Потом приехала реанимация, она, как я понял, его не взяла, приехала обычная скорая и тоже просто стояли, еще минут через 40 опять приехала реанимация, парня со скорой перегружали в реанимацию, он не шевелился», — добавил мужчина.

Источник: Инцидент Новосибирск.