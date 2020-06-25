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Не мылась и жила струпами животных: Держала дочь взаперти с кошками 26 лет жительница Нижегородской области

13:15 25.06.2020 Фото: скриншот life.ru
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Также женщины питались кошачьим кормом. По словам соседей, раньше женщины жили, как все нормальные люди. Однако переломный момент наступил со смертью в семье бабушки.

Не мылась и жила струпами животных: Держала дочь взаперти с кошками 26 лет жительница Нижегородской области
Женщины не моются много лет, питаются кошачьим кормом и спят среди разлагающихся трупов погибших животных

«Я уже не существую. Я живой мертвец». Россиянка 26 лет держала дочь взаперти с кошками

Женщины не моются много лет, питаются кошачьим кормом и спят среди разлагающихся трупов погибших животных.

В Вачском районе Нижегородской области журналисты обнаружили семью из двух человек, которая ведёт отшельнический образ жизни. 42-летняя Надежда и её мать живут в разваливающемся доме без каких-либо удобств и питаются просроченными продуктами. О семье рассказала нижегородская телепередача «Кстати».

По словам соседей, раньше женщины жили, как все нормальные люди. Однако переломный момент наступил со смертью в семье бабушки. С тех пор мать Надежды перестала выпускать её из квартиры, в доме пропала вода, свет и газ, а огород, который кормил женщин, погиб. Теперь они вынуждены питаться кошачьим кормом и протухшими продуктами.

— Мать испортачила её. Не дала ни на танцы ходить, ни на работу. Держала дома. Она как дикарка, — рассказали соседи.

Впрочем, Надежда и сама не отрицает, что живёт в плохих условиях. Она рассказала, что в доме много крыс, а кошки, которых в семье очень много, быстро умирают. Женщины спят в одной кровати вместе с разложившимися трупами животных. Как призналась сама Надежда, мылась она в последний раз в 2006 году, из-за чего на голове у неё образовался колтун, который теперь можно лишь отстричь.

— Хуже кошки моя жизнь. У кошки больше прав. Я уже даже не существую. Я живой мертвец, — рассказала Надежда.

При этом женщина боится что-либо менять в своей жизни, так как считает, что не сможет понять, как устроен мир. Из-за страха перед обществом она даже не поехала в больницу со своей мамой, которую госпитализировали: женщина больше суток просидела взаперти, не двигалась и ни с кем не разговаривала. Теперь местные жители надеются, что власти окажут семье какую-либо помощь.

Источник: life.ru

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От редакции

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Аноним, 25 июня 2020 13:24
Ждём поправки в конституцию, после 1 июля все изменится в лучшую сторону кошки будут целы,дети сыты

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