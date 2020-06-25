Скоро 5,5 тысяч больных COVID-19 в регионе: за сутки выявлено 102 новых зараженных на 25 июня

В больницы районов области госпитализировано 515 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.

Учёный предупредил об опасных мутациях коронавируса

По данным оперативного штаба области на утро 25 июня в регионе зарегистрировано 5 458 случаев инфицирования СOVID-19 (+102 за последние сутки), включая 343 ребенка. 3 058 пациентов выздоровели (+24 за сутки).

Скончались еще четыре пациента – двое мужчин в возрасте 58 лет и 82 года. И две женщины в возрасте 58 лет и 84 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 82 человека.

В отделениях реанимации находятся 86 человек. На ИВЛ – 31 пациент.

В детскую больницу №3 госпитализированы 57 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 2 254.

В больницы районов области госпитализировано 515 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.

Всего в Новосибирской области провели 184 548 тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением остается 951 житель региона, 24 282 человека сняты с меднаблюдения.

Ситуация с ОРВИ: за прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 1021 обращение, госпитализированы 37 пациентов.