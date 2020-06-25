25.06
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Странные помидоры с белой прослойкой продают с супермаркетах Бердска

13:48 25.06.2020 Фото: Читателей
1 0

Разрезаешь, а там под кожурой белая полоса. Те, кому за 35 лет, знают, что такого не должно быть. Я так думаю, — отметила бердчанка, приславшая фото.

Странные помидоры с белой прослойкой продают с супермаркетах Бердска
Странные помидоры с белой прослойкой не хотят есть бердчане

Странные помидоры стали продавать в одном из посещаемых супермаркетов Бердска, об этом в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» сообщила читательница 25 июня.

— Разрезаешь, а там под кожурой белая полоса. Те, кому за 35 лет, знают, что такого не должно быть. Я так думаю, — отметила бердчанка.

Странные помидоры с белой прослойкой продают с супермаркетах Бердска
Странные помидоры с белой прослойкой продают с супермаркетах Бердска
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Видели такие помидоры?

Аноним, 25 июня 2020 13:59
07.2016. Путин призвал защитить россиян от ГМО-продуктов
22.04.2019. Медведев разрешает ввоз ГМО на 2019—2027 годы
19.05.2020. Мишустин разрешил ввоз ГМО в Россию, а Минсельхоз поддержал, несмотря на то, что губернаторы возражали.
07.2018. Роспотребнадзор дал добро на химикаты в продуктах
В июле 2018 года Роспотребнадзор выдал свидетельство о регистрации на ГМ-сою линии MON87708, устойчивую к гербициду Дикамба от компании «Монсанто», которая в 2018 году стала частью концерна «Байер». Это линия ГМ-сои, имеющая встроенную генную конструкцию из бактерии Stenotrophomonas maltophilia, благодаря которой растение не погибает при обработке химическими средствами от сорняков.
Кушайте спокойно, генномодифицированные продукты, разрешенные либерастами, полезны.

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Слабоумие может развиться в старости у страдающих ожирением людей, заявили ученые
14:30 25-06-2020
Слабоумие может развиться в старости у страдающих ожирением людей, заявили ученые
Бердск88 человек в масках за 5 часов проголосовали по поправкам в Конституцию в кинотеатре «Орион» Бердска. В изолятор пока никто не попал
14:25 25-06-2020
88 человек в масках за 5 часов проголосовали по поправкам в Конституцию в кинотеатре «Орион» Бердска. В изолятор пока никто не попал
БердскНа отказ в выплате 10 000 руб. на 16-летнюю дочь пожалуется в Конституционный суд многодетная мать из Бердска
14:15 25-06-2020
На отказ в выплате 10 000 руб. на 16-летнюю дочь пожалуется в Конституционный суд многодетная мать из Бердска
БердскВыражаем благодарность за оказанную помощь
14:10 25-06-2020
Выражаем благодарность за оказанную помощь
БердскРабота в Бердске: Пищевое предприятие срочно примет работников
14:05 25-06-2020
Работа в Бердске: Пищевое предприятие срочно примет работников
БердскРабота в Бердске: аптечный склад «Катрен» примет на работу
14:02 25-06-2020
Работа в Бердске: аптечный склад «Катрен» примет на работу
Разбился самолет с 79 пассажирами в Пакистане из-за увеличенной беседы пилотов о COVID-19
14:00 25-06-2020
Разбился самолет с 79 пассажирами в Пакистане из-за увеличенной беседы пилотов о COVID-19
БердскСтранные помидоры с белой прослойкой продают с супермаркетах Бердска 1
13:48 25-06-2020
Странные помидоры с белой прослойкой продают с супермаркетах Бердска
БердскФото: рассказываю, как я записался на проверку иммунитета на коронавирус в Бердске 1
13:41 25-06-2020
Фото: рассказываю, как я записался на проверку иммунитета на коронавирус в Бердске
Вы уже сходили на участок проголосовали? Мне уже хочется бежать и голосовать, видя людей с пивом на улице! 3
13:35 25-06-2020
Вы уже сходили на участок проголосовали? Мне уже хочется бежать и голосовать, видя людей с пивом на улице!