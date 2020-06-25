Странные помидоры с белой прослойкой продают с супермаркетах Бердска

13:48
25.06.2020
Фото: Читателей
Разрезаешь, а там под кожурой белая полоса. Те, кому за 35 лет, знают, что такого не должно быть. Я так думаю, — отметила бердчанка, приславшая фото.
Странные помидоры стали продавать в одном из посещаемых супермаркетов Бердска, об этом в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» сообщила читательница 25 июня.
— Разрезаешь, а там под кожурой белая полоса. Те, кому за 35 лет, знают, что такого не должно быть. Я так думаю, — отметила бердчанка.
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Кушайте спокойно, генномодифицированные продукты, разрешенные либерастами, полезны.