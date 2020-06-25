Странные помидоры с белой прослойкой продают с супермаркетах Бердска

Разрезаешь, а там под кожурой белая полоса. Те, кому за 35 лет, знают, что такого не должно быть. Я так думаю, — отметила бердчанка, приславшая фото.

Странные помидоры с белой прослойкой не хотят есть бердчане Странные помидоры стали продавать в одном из посещаемых супермаркетов Бердска, об этом в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» сообщила читательница 25 июня. — Разрезаешь, а там под кожурой белая полоса. Те, кому за 35 лет, знают, что такого не должно быть. Я так думаю, — отметила бердчанка.

Мнение читателей 0 0 0 0 Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Спасибо за ваш голос

От редакции Видели такие помидоры? Ответить