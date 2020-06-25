На отказ в выплате 10 000 руб. на 16-летнюю дочь пожалуется в Конституционный суд многодетная мать из Бердска

Маргарита считает, что если она будет одна, то шанс на победу будет маленький: «А если наберется по всей области человек так 30, то мы сможем что-то изменить».

Маргарите отказали в выплате на старшую дочь устно и письменно

Продолжает бороться за начисление июньской выплаты в 10 000 рублей от Владимира Путина многодетная мама из Бердска Маргарита. Сегодня, 25 июня, бердчанка рассказала «Курьер. Среда. Бердск», что ее ответ из ПФР изучили юристы от партии ЛДПР.

— Юрист продолжает знакомиться с документами глубже, но! Пересмотреть решение президента имеет право только само правительство РФ. А значит — выше не прыгнешь. Нужно подготовить заявление в конституционный суд. Но перед этим нужно пройти все процедуры — местный и областной суды Бердска и Новосибирска.

Если я буду одна, то шанс на победу маленький.А если наберется по всей области человек так 30, то мы сможем что-то изменить. Единственное, во втором пункте постановления правительства собака зарыта. Из-за этого ПФР и отказывает в выплате. Но мы — народ и местная власть, не можем противостоять законам в одиночку. Ведь напечатанное ранее не оспаривается. Юрист от партии ЛДПР сказал, что дальше будет смотреть, как дальше поступить.

Мое мнение такое: новую выплату в 10 000 рублей в июле получат те семьи, которые получили ее в июне. А 16- летние дети деньги не получат. Невозможно исправить то, что ранее заложили в приказ. Это сможет изменить только Москва. Про выплату 16- летним Владимир Путин ничего не сказал, но я все равно сходила и проголосовала сегодня за поправки в Конституцию России, — рассказала Маргарита сегодня, 25 июня.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», получила письменный отказ в единовременной выплате в 10 000 рублей на старшую дочь многодетная мама Маргарита из Бердска. Напомни, 11 мая президент России Владимир Путин заявил о новой социальной поддержке семей с детьми в возрасте от 3 до 16 лет. По указанию главы государства, все дети с 3 до 16 лет должны были получить единовременную выплату в 10 000 рублей.

Однако, как показал опыт, не все 16-летние россияне смогли рассчитывать на поддержку от Путина. В их числе оказалась и Александра, которой исполнилось 16 лет в марте 2020 года.

Смотрела запись Владимира Путина от 19 мая о поддержке детей с детьми. Своими лазами вижу, а ушами слышу — с 3 до 16 лет, кому исполнилось 16 лет до 1 июля 2020 года. Вот читаю — подросткам с 17 до 18 лет тоже хотят дать выпоату в 10 000 рублей. Вопрос бы к ним: а дети, рожденные в 2004 году — обезьянки? Куда нам — к умным или красивым? — недоумевает мама Александры Маргарита в беседе с «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 22 июня.

В соответствии с указом президента РФ от 11 мая 2020 года, указ от 7 апреля 2020 года №249 «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей» дополнен пунктом 1.1:

Произвести начиная с 1 июня 2020 года единовременную выплату в размере 10 000 рублей гражданам РФ, проживающим на территории РФ, на каждого ребенка в возрасте от 3 о 16 лет, имеющего гражданством РФ при условии достижения ребенком возраста 16 лет до 1 июля 2020 года. Указа вступил в силу в тот же день — 11 мая.

— Указы президента РФ, постановления и распоряжения правительства РФ применяются к правоотношениям, возникшим после введения их в действие, и не имеют обратной силы, за исключением случаев, когда это прямо предусмотрено нормативными актами. Таким образом, правоотношения в рамках указа президента РФ от 11 мая 2020 года возникают с даты его принятия — 11 мая 2020 года. С учетом этой даты единовременная выплата осуществляется в отношении детей, достигших возраста от 3 до 16 лет в период с 11 мая 2020 года по 30 июня включительно, — гласит ответ из отделения ПФР по городу Бердску Маргарите.

Отмечается, что в тех случаях, когда ребенку исполнилось 16 лет в период до 11 мая 2020 года, до даты вступления в силу указа №317, право на единовременную выплату в размере 10 000 рублей отсутствуют.

Стоит отметить, что в ходе проверки прокуратура Бердска оценит действия должностных лиц, уполномоченных на принятие решений о выплатах, установленных Указом Президента Российской Федерации, принятым 11 мая 2020 года с целью оказания дополнительных мер социальной поддержки семей, имеющих детей. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры реагирования.

Жительница Бердска Маргарита надеется, что прокурорская проверка поможет разобраться миллионам российских семей с детьми до 16 лет, имеют ли они права на выплату от президента России из-за коронавируса в 10 000 рублей.