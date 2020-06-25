Вы уже сходили на участок проголосовали? Мне уже хочется бежать и голосовать, видя людей с пивом на улице!

В рубрику «Сообщи свои новости» написал вася павелин:

Вчера двое не совсем адекватных молодых человека с пивом в руках в районе старого универмага приставали к людям с вопросом о голосовании к поправкам к Конституции, призывали не голосовать, подумать о таких молодых людях как они. Видя таких людей хочется, не дожидаясь 1 июля, сегодня бежать и голосовать!

От редакции: Так, уже можно голосовать! Зачем ждать 1 июля?