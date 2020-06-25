В рубрику «Сообщи свои новости» написал Житель Бердска:
Ранее была статья — \»Проверят на иммунитет к коронавирусу жителей Новосибирской области с 24 июня. Сдать анализ могут и бердчане\» Надо было зарегистрироваться и подать заявку. Заявку подали. Нам пришло письмо на почту с предложением пройти тест. Но предварительно записаться. Позвонили по указанному телефону Ответ не удивил. Руководство не знает, как будет это обследование проводиться. Предложили позвонить завтра.
Фото: рассказываю, как я записался на проверку иммунитета на коронавирус в Бердске
Руководство не знает, как будет это обследование проводиться. Предложили позвонить завтра.
В рубрику «Сообщи свои новости» написал Житель Бердска:
Спасибо за ваш голос
От редакции
Почему не знает руководство?
аноним, 25 июня 2020 14:19
как всегда )через одно место
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