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Фото: рассказываю, как я записался на проверку иммунитета на коронавирус в Бердске

13:41 25.06.2020
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Руководство не знает, как будет это обследование проводиться. Предложили позвонить завтра.

В рубрику «Сообщи свои новости» написал Житель Бердска:
Ранее была статья — \»Проверят на иммунитет к коронавирусу жителей Новосибирской области с 24 июня. Сдать анализ могут и бердчане\» Надо было зарегистрироваться и подать заявку. Заявку подали. Нам пришло письмо на почту с предложением пройти тест. Но предварительно записаться. Позвонили по указанному телефону Ответ не удивил. Руководство не знает, как будет это обследование проводиться. Предложили позвонить завтра.

Фото: рассказываю, как я записался на проверку иммунитета на коронавирус в Бердске

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От редакции

Почему не знает руководство?

аноним, 25 июня 2020 14:19
как всегда )через одно место

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