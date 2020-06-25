Выражаем огромную благодарность и признательность администрации г. Бердска, коллегам по работе, друзьям и знакомым в организации похорон, безвременно ушедшего сына, отца, брата, дяди Михалева Александра Валерьевича.
Родные и близкие
Выражаем благодарность за оказанную помощь в похоронах Михалева Александра Валерьевича.
Выражаем огромную благодарность и признательность администрации г. Бердска, коллегам по работе, друзьям и знакомым в организации похорон, безвременно ушедшего сына, отца, брата, дяди Михалева Александра Валерьевича.
Родные и близкие