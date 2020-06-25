Выражаем благодарность за оказанную помощь

Выражаем благодарность за оказанную помощь в похоронах Михалева Александра Валерьевича.

Выражаем огромную благодарность и признательность администрации г. Бердска, коллегам по работе, друзьям и знакомым в организации похорон, безвременно ушедшего сына, отца, брата, дяди Михалева Александра Валерьевича. Родные и близкие

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