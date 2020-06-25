88 человек в масках за 5 часов проголосовали по поправкам в Конституцию в кинотеатре «Орион» Бердска. В изолятор пока никто не попал

Нанесена разметка для соблюдения дистанции в 1,5 — 2 метра на избирательном участке №1344 в Бердске

В кинотеатре «Орион» Бердска с 8:00 до 13:00 проголосовали уже 88 жителей по поправкам в Конституцию. 22 человека написали заявления о голосовании по месту фактического нахождения. Также наряду с голосованием по поправкам в Конституцию проводится голосование по «Народному бюджету», благодаря которому бердчане могут определить какая из проблем в городе самая важная и нуждается в безотлагательном решении. Об этом сообщает журналист «Курьер. Среда.Бердск» с места событий.

Как заявила председатель УИК №1344, явка избирателей во время пандемии не меньше, чем обычно.

— Процедура голосования проходит в штатном режиме. Случаев определения у избирателей повышенной температуры и помещения его в изолятор пока не было. Все меры безопасности против коронавируса соблюдены, — заявила председатель УИК №1344.

Подробности о процедуре проведения голосования в Бердске в ближайшее время.