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88 человек в масках за 5 часов проголосовали по поправкам в Конституцию в кинотеатре «Орион» Бердска. В изолятор пока никто не попал

14:25 25.06.2020, Алина Бурова Фото: Алины Буровой
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22 человека отдадут голос дома. Каждому избирателю на бердских участках голосования измеряют температуру, выдают маску и предлагают обработать руки либо надеть одноразовые перчатки.

88 человек в масках за 5 часов проголосовали по поправкам в Конституцию в кинотеатре «Орион» Бердска. В изолятор пока никто не попал
Нанесена разметка для соблюдения дистанции в 1,5 — 2 метра на избирательном участке №1344 в Бердске

В кинотеатре «Орион» Бердска с 8:00 до 13:00 проголосовали уже 88 жителей по поправкам в Конституцию. 22 человека написали заявления о голосовании по месту фактического нахождения. Также наряду с голосованием по поправкам в Конституцию проводится голосование по «Народному бюджету», благодаря которому бердчане могут определить какая из проблем в городе самая важная и нуждается в безотлагательном решении. Об этом сообщает журналист «Курьер. Среда.Бердск» с места событий.

Как заявила председатель УИК №1344, явка избирателей во время пандемии не меньше, чем обычно.

— Процедура голосования проходит в штатном режиме. Случаев определения у избирателей повышенной температуры и помещения его в изолятор пока не было. Все меры безопасности против коронавируса соблюдены, — заявила председатель УИК №1344.

Подробности о процедуре проведения голосования в Бердске в ближайшее время.

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