Вы мечтали дозвониться до полиции? Сотрудники МВД Бердска выслушают вас на «горячей линии»

О фактах нарушения общественного порядка вы можете сообщить по телефону: 8 (383-41) 3-00-23.



Уважаемые бердчане! О фактах нарушения общественного порядка и избирательного законодательства вы можете обращаться в дежурную часть Отдела МВД России по городу Бердску по телефону: 8(383-41) 3-00-23. Источник: berdsk.nso.ru

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