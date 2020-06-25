Вы мечтали дозвониться до полиции? Сотрудники МВД Бердска выслушают вас на «горячей линии»

О фактах нарушения общественного порядка и избирательного законодательства вы можете обращаться в дежурную часть Отдела МВД России по городу Бердску по телефону: 8(383-41) 3-00-23.
Источник: berdsk.nso.ru
О фактах нарушения общественного порядка вы можете сообщить по телефону: 8 (383-41) 3-00-23.
О фактах нарушения общественного порядка и избирательного законодательства вы можете обращаться в дежурную часть Отдела МВД России по городу Бердску по телефону: 8(383-41) 3-00-23.
Источник: berdsk.nso.ru
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