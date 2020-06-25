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С первых минут начала голосования по поправкам в Конституцию пришли на избирательные участки жители Новосибирской области

17:08 25.06.2020 Фото: nso.ru
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С учетом усиленных мер санитарно-эпидемиологической безопасности граждане могут проголосовать до непосредственного дня голосования 1 июля.

С первых минут начала голосования по поправкам в Конституцию пришли на избирательные участки жители Новосибирской области
Проведение голосования организовано с 25 по 30 июня

С 25 по 30 июня избирательные участки в Новосибирской области открыты для проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации. С учетом усиленных мер санитарно-эпидемиологической безопасности граждане могут проголосовать до непосредственного дня голосования 1 июля. Всего будут работать свыше 2000 избирательных участков, на которых обеспечены все меры санитарной безопасности.

«Проведение голосования организовано с 25 по 30 июня с целью исключения одномоментного нахождение на избирательных участках большого числа граждан и риска распространения коронавирусной инфекции. Проголосовать можно на избирательных участках по месту регистрации гражданина или по месту нахождения, если ранее была подана такая заявка. Гражданину выдадут медицинскую маску и перчатки (в случае их отсутствия), а также одноразовую ручку. Кроме того, на входе в помещения для голосования организован температурный контроль, соблюдены максимальные меры санитарной безопасности», – отмечает председатель Избирательной комиссии Новосибирской области Ольга Благо.

Как отметила наблюдатель участковой избирательной комиссии №1996 Центрального района города Новосибирска Тамара Гребнева, участок открылся вовремя – в 8.00, все члены УИК и наблюдатели были на своих местах: «Мы видим интерес граждан к Основному закону нашей страны – с первых же минут на участок пришли ответственные граждане, чтобы отдать свой голос. Все меры санитарной безопасности соблюдены, нарушений при проведении голосования не обнаружено».

Голосование до дня голосования в период с 25 по 30 июня 2020 года будет проводиться по следующему графику:

1) голосование в помещениях участковых комиссий – с 8.00 до 20.00.

2) голосование на придомовой территории жилых домов и в организациях по перечню адресов, определенных решением территориальной избирательной комиссии соответствующего района, города.

3) голосование вне помещения для голосования («на дому») – с 8.00 до 20.00. Голосование организуется по письменному заявлению или устному обращению, переданному в участковую комиссию лично участником голосования либо при содействии других лиц.

Найти свой избирательный участок можно на сайте www.cikrf.ru, в личном кабинете на портале «Госуслуги» или позвонить на горячую линию ЦИК России по номеру 8-800-200-00-20.

Напомним, что назначенная дата проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации Голосование – 1 июля 2020 года. Проголосовать в этот день можно с 8.00 до 20.00 в помещениях для голосования; вне помещения для голосования («на дому»). Голосование «на дому» организуется по письменному заявлению или устному обращению, переданному в участковую комиссию лично участником голосования либо при содействии других лиц до 17.00 1 июля 2020 года.

Отметим, что ознакомиться с полным текстом поправок в Конституцию России можно на сайте конституция2020.рф. В предлагаемых поправках речь идет о защите суверенитета и территориальной целостности нашего государства, культурной самобытности всех народов РФ, повышении благосостояния граждан и многом другом.

Подробная информация о подготовке и проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, а также об аккредитации СМИ размещена на сайте Избирательной комиссии Новосибирской области.

Для справки:

С 1 июня начал работу Информационно-справочный центр Избирательной комиссии Новосибирской области. По телефону «горячей линии» избиратели могут получить информацию по разъяснению избирательного законодательства и порядку его применения, о номерах избирательных участков, адресах и телефонах участковых и территориальных избирательных комиссий.

Телефон для связи: 8-800-707-62-90 доступен с 1 июня по 14 сентября (с понедельника по четверг – с 9.00 до 18.00, в пятницу – с 9.00 до 17.00, в субботу – с 10.00 до 15.00).

Источник: Департамент информационной политики администрации губернатора и правительства Новосибирской области

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От редакции

А вы проголосовали?

Поросёнок Пётр, 25 июня 2020 17:27
Приходи и голосуй! Лучшей стране - лучшую Конституцию! https://youtu.be/ldI2LjOMurU

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