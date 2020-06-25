«Мама Карла» из Бердска: создает куклы с живыми глазами из пластика и ваты мастер Ольга Григоренко из Бердска. Не для игры, а для медитации

Первую куклу, для подруги, Ольга Григоренко сделала 10 лет назад

Удивительных кукол из пластика и игрушек из ваты создает мастер-кукольник Ольга Григоренко из Бердска.

Еще малышкой бердчанка любила шить разные распашонки и рубашонки для кукол. Насмотрелась на бабушку, которая на своей старенькой машинке обшивала всю семью. Мама девочки говорила, мол, пусть шьет, может из этого что-нибудь да получится. И получилось. После школы Ольга Николаевна закончила техникум легкой промышленности и получила специальность технолога легкой промышленности. Как говорится, все мы родом из детства.

Свою первую куклу бердчанка создала 10 лет назад. Это был подарок для подруги, которой уже теперь нет на этом свете. Она поддерживала Ольгу в ее увлечении и даже вдохновляла. Ей нравились все заготовки, которые делали руки мастерицы. Кукла получилась на удивление похожа на подругу, хотя бердчанка ни в коей мере не добивалась портретного сходства. После этого Ольга стала больше уделять времени своему хобби и создавать разных персонажей.

Кукла вам не игрушка!

— Кукла — это не только лепное что-то, это образ. В образе важна и прическа, и макияж, но также важна и одежда. Кукла — это очень емко. Даже важно, на чем она сидит, во что она обута. Обувь для кукол я делаю сама. Я не делаю детские игрушки. Мои куклы не для игры, а для любования, медитации даже для их владельцев, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Ольга Григоренко.

По словам Ольги Николаевны, куклы сами диктуют свой образ. Однажды она лепила куклу и хотела, чтобы у нее были широко открыты глаза. А она все время лепилась с прикрытыми глазами. Не хотела она их открывать, не выходило у мастера, чтобы она смотрела. Так и получилась с прикрытыми глазами.

— Кукла живет своей жизнью. Мастер-кукольник — не скульптор. Мы только помогаем им появиться на свет. Как папа Карло Буратино делал. Он его делает, а Буратино советы дает.

Актеон принес победу

Сейчас мастер-кукольник занимается ватной игрушкой, рождественскими украшениями для елки. И ее работу с данным материалом в начале этого года оценили на высоком уровне. Ольга Николаевна заняла первое место в международном конкурсе ватной игрушки «Виват, театр России!» в номинации «театральный костюм». Бердчанка сделала ватную игрушку, которую назвали «Король-олень».

-Вообще это Актеон. Из мифологии. Охотник подглядывал за купающимися с Артемидой нимфами. Артемида заметила охотника и превратила его в оленя, которого загрызли его собственные собаки.

Побывав в Новосибирском театре оперы и балета на постановке оперы Джузеппе Верди «Бал-маскарад», Ольга долго оставалась под впечатлением от музыки и костюмов. Когда объявили конкурс «Виват театр России!» ей захотелось сделать нечто особенное, и она вспомнила о персонаже Актеона.

По просьбе жюри бердчанка выслала игрушку в Москву на выставку «Кремлевская елка». Актеона после окончания выставки приобрела Светлана Пчельникова, известный человек в российском кукольном мире.

Хобби — для души, профессия — для пропитания

Пару месяцев назад Ольга Николаевна выполнила большой заказ на ватные игрушки. Она сделала 10 богатырей и 10 василис.

По словам бердчанки, она пока не может посвятить много времени любимому увлечению, которое приносит и небольшой заработок.

-Очень опасный момент, когда хобби перерастает в профессию. Чем отличается хобби от профессии? Хобби — для души, профессия — для пропитания. И когда ты делаешь для души, то очень хорошо, когда это кто-то купил, и тебе эти денежки не лишние на булавки или на мороженку. И не так хорошо, когда у тебя крупные заказы, и ты вынужден делать игрушки десятками. Можно просто перегореть.

Ольга Николаевне никогда не жаль расставаться со своими творениями.

-Жаль, когда кукла в коробке лежит. А если она кому-то нужна, кому-то поднимет настроение, подарит минуты отрешенности от сложного мира, то это замечательно. Смотришь на куклу и немножко сам становишься ребенком. Уходят все печали и заботы. Если у человека, который купит мою куклу, такое происходит, что еще художнику нужно.

Некоторых кукол Ольга Николаевна делает за месяц, а некоторые лежат чуть-чуть не оформленные годами. Иногда не находится нужных материалов. Проходит время — мастер возвращается к ним снова.

Спит в мастерской

Сейчас бердчанка готовит для публикации в московском журнале «Девчонки и мальчишки» мастер-класс по изготовлению композиции из ваты, посвященной 75-летию Победы.

-До 1 июля я должна все сделать, разукрасить, сфотографировать, обработать, описать и сдать на печать. А у меня еще 40% работы сделано, а может быть и 30%. До срока осталось совсем немного. И где найду на это время и силы, не знаю. Но знаю точно, что сделаю.

Для Ольги Николаевны куклы — часть ее жизни. Она признается, что без этого творчества жить не может.

— Это не такой процесс, что просто делаешь кукол. Как это интересно, когда ты создаешь костюм. Кроишь, шьешь. И это не просто платьице. Ты сидишь вышиваешь нитками, бисером вышиваешь. Какие-то розочки. Многие говорят, что они с удовольствием начали бы заниматься изготовлением кукол, но у них нет места в квартире для такого увлечения. Я вот говорю, например, я не работаю в спальне, я сплю в мастерской. Одна комната и два предназначения.

Ольга планирует организовать мастер-классы по изготовлению ватной игрушки в октябре-ноябре текущего года. Она готова поделиться своим опытом с другими, кто хочет создавать своими руками рождественские игрушки. Не только для себя, но и для подарков родным и близким.