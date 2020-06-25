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Роковой день 2020 года: Какую опасность несет полный парад планет 4 июля?

16:49 25.06.2020 Фото: pxhere.com
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Именно полный парад планет является источником коронавирусной эпидемии, которая с каждым днем уносит тысячи жизней людей по всей планете.

Роковой день 2020 года: Какую опасность несет полный парад планет 4 июля?
Научный мир не разделяет опасений астрологов, ведь за историю было множество парадов планет и не один из них не спровоцировал по-настоящему глобальную угрозу

До большого парада планет осталось чуть больше недели, что же мы знаем о дне, когда планеты Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун и Плутон выстроятся в строгом порядке? Кто-то предвещает страшные беды и апокалипсис на эту дату, а кто-то просто ждет красивое астрономическое событие, подобное которому было лишь в прошлом столетии. которое было лишь в прошлом столетии.

Прогнозы на 4 июля 2020 год не самые радужные, многие издания предвещают войну, конец света и гибель человечества от смертельного вируса. Давайте все же разберемся, какую опасность несет четвертый день июля?

Для каждого астронома это восхитительное и  мегазрелищное событие. Полный парад планет позволяет наблюдать редчайшее явление.  В течении минимального отрезка времени с помощью мощнц=ых аппаратов можно успеть исследовать даже самые далекие планеты солнечной системы. А возможно это благодаря тому, что планеты в момент оказываются в узком спектре, а значит это очень удобно для космических аппаратов. 

Астрологи не разделяют такого восторга с астрономами, они считают, что именно полный парад планет является источником коронавирусной эпидемии, которая с каждым днем уносит тысячи жизней людей по всей планете. Да, это далеко не первый парад планет за всю историю, но он по истине особенный.

Эксперты- астрологи считают, что данная космическая постановка планет может способствовать новым катаклизмам, развитию опасных болезней и вирусов, ранее не известных человеку. Возможно это скажется на состоянии людей, вызывая дикую агрессию и желание сокрушать все живое.

Научный мир не разделяет опасений астрологов, ведь за историю было множество парадов планет и не один из них не спровоцировал по-настоящему глобальную угрозу.

Ученые заявляют, что данный парад планет не может отрицательно влиять на жизнь землян, на орбиту нашей планеты и даже ее магнитное поле. Все чем нужно заняться в этот день —  это найти время и посмотреть это красивое и грандиозное зрелище, которое очень редко дарит нам космос.

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