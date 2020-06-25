Массовый мор пчел в Колывани: из-за химии на рапсовых полях пчелы гибнут. Селян никто не предупредил

В ходе проверки предстоит выяснить все обстоятельства

Коченевским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области проводится доследственная проверка по сообщению СМИ о массовой гибели пчел в с. Новотырышкино Колыванского района Новосибирской области. По словам местных жителей, гибель пчел на пасеках произошла в результате отравления химикатами, которыми обрабатывали цветущие рапсовые поля. При этом селян в установленном порядке не предупреждали о датах обработки посевов.

В ходе проверки предстоит выяснить все обстоятельства, изложенные в средствах массовой информации, а также проверить в действиях лиц, проводивших обработку сельскохозяйственных культур, наличие признаков состава преступления, предусмотренного ст. 249 УК РФ (нарушение правил, установленных для борьбы с вредителями растений).

Источник: nsk.sledcom.ru