699 подписи против строящегося полигона ТКО около кладбища собрали за трое суток жители Бердска

Петиция появилась 22 июня

Петиция под названием «Бердск против мусорной свалки!» на сайте change.org появилась 22 июня. Ее создатель — общественница Светлана Рябоконь. Под петицией к министру природных ресурсов и экологии Российской Федерации Дмитрию Кобылкину за 17 часов подписались 102 человека. А спустя еще 8 часов 23 июня — 400 человек! На 24 июня под документом оставили электронную подпись 583 человека. А сегодня, 25 июня, эта цифра выросла до 699. Напомним, в Бердске живет около 104 000 человек.

Текст петиции дословно:

Уважаемый Дмитрий Николаевич!



В июне 2020 г. в нашем городе (г. Бердск, Новосибирская область) появилась информация о начале процедуры согласования и экспертиз, а фактически о начале строительства подъездных путей со стороны города Бердска, а также иные подготовительные работы под полигон ТКО по сортировке и захоронению мусора, строительстве подъездных путей, в границах Искитимского района, но на территории непосредственно прилегающей к границам города Бердска.Строительство полигона не учитывает розу ветров, направление движения грунтовых вод, экологическую ситуацию в городе с существующим полигоном ТБО, принципам заботе о здоровье и благополучии жителей города Бердска. Небезосновательно жители опасаются образования вместо полигона мусорной свалки.Строительство полигона не учитывает главное — Бердск является санаторно-курортной зоной!В нарушение законов чиновниками было вынесено решение о строительстве полигона БЕЗ ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ!В связи с этим призываем Вас предотвратить превращение уникального города, старейшего из крупнейших муниципальных образований Новосибирской области, города, обладающего богатыми рекреационными ресурсами, в город – свалку! Мы, жители города Бердска, на грани утраты доверия к власти, к тем, кто принимает такие безответственные и не взвешенные решения.

Мы ПРОТИВ строительства мусорной свалки!

Напомним, ООО «Полигон» строит дорогу к будущей свалке за кладбищем Бердска. Земельный участок с кадастровым номером 54:07:047401:1085, согласно публичной кадастровой карте, расположен в Искитимском районе и находится на землях МО Совхозного сельсовета. В нескольких сотнях метров кладбище Бердска, а также село Маяк Искитимского района. Напомним, депутаты Бердска одобрили отправку открытого письма на имя министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денисаа Архипова 18 июня.

Стоит отметить что сбор подписей против свалки осуществляется и в отделении КПРФ Бердска по ул Ленина, 16, в квартире №62 по четвергам и пятницам с 15.00 до 18.00 дня. А также в магазине 3 проезда микрорайона Юго-Восточного.



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Кроме того, коллективное обращение к Президенту РФ по поводу строительства нового мусорного полигона у Бердска можно подписать в торговых точках:

1. Микрорайон «Южный», магазин «Алёнка»

пересечение улиц Рогачёва и Российская

остановка транспорта «Магазин Алёнка»

2. Микрорайон 25Б, магазин морепродуктов «Хороший»

остановка транспорта «Торговый центр»

3. Центр. ул. Ленина, д.21, магазин «Торговый дом Иваново»



остановка транспорта «11 квартал» и «ГДК».