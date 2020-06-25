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Продлят режим самоизоляции после 30 июня в Новосибирской области, заявил губернатор Травников

16:03 25.06.2020, Марина Волкова Фото: правительство НСО
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Торговые центры, кинотеатры, ночные клубы и рестораны не откроют. Режим повышенной готовности продлят после 1 июля.

Продлят режим самоизоляции после 30 июня в Новосибирской области, заявил губернатор Травников
Губернатор Андрей Травников выступил в прямом эфире

Ограничения по коронавирусу продлят после 30 июня, заявил губернатор Новосибирской области Андрей Травников сегодня, 25 июня, в ходе прямой линии. Торговые центры, кинотеатры, ночные клубы и рестораны не откроют. Режим повышенной готовности продлят после 30 июня.

— Мы продлим после 30 июня ряд ограничений, и режим повышенной готовности продлится с 1 июля этого года, – заявил Андрей Травников.

По его словам, ситуация остается достаточно напряженной. Так, некоторые эксперты в России считают, что осенью грядет вторая волна коронавируса. Она осложнится нагрузкой традиционных осенних инфекций гриппа и ОРВИ.

— Готовится решение о продлении режима повышенной готовности. Ряд ограничений, конечно, постепенно будут сниматься. Возобновление работы объектов, где предусмотрено массовое скопление посетителей и покупателей – торговые центры, развлекательные центры, кинотеатры, объекты общественного питания – все это будет в последнюю очередь, точно не с 1 июля, мы это продлим, – подчеркнул глава региона. — С середины мая новосибирцы имеют возможность гулять, заниматься спортом на улице. У нас большая часть организаций и предприятий полноценно функционируют. Широкая сеть магазинов работает. Вернули летнее расписание пригородных автобусов, в том числе и дачных автобусов.

Напомним, режим самоизоляции в Новосибирской области введен с конца марта. На днях открылся новосибирский зоопарк, разрешено работать магазинам продовольственных и непродовольственных товаров любой площади залов.

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От редакции

Облом?

Евгений, 25 июня 2020 16:12
Все вполне логично. Наплевательское отношение к себе и окружающим сохраняется, люди болеют и дальше. Сами себя вгоняем в продолжение ограничений.
Covid-19, 25 июня 2020 17:37
Бывают же столь наивные люди!
Вы просто не понимаете, что это вопрос политический во всем мире! Даже если все изолируются и не будут выходить на улицы, этот режим всё равно не снимет ограничения! Они найдут для этого повод, а такие, как вы будут их защищать до последнего.
Аноним, 25 июня 2020 16:40
Это какая то дурь дурная. Голосовать идите в кино не ходите. Бредятина
Аноним, 25 июня 2020 17:31
НВР:
Дурдом
Аноним, 25 июня 2020 17:42
Лишают возможности голосовать как все откроется так и голосовать пойдем а так нет

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