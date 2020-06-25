Дезинфекция, дистанция, но маску приходится снимать: Как голосуют по Конституции в Бердске — смотрите фоторепортаж

С 25 июня началось досрочное голосование. За 6-7 часов выразили своё мнение около 100 бердчан. Самой старшей избирательнице 96 лет!

По месту жительства голосуют горожане в кинотеатре «Орион» Бердска



В избирательной комиссии №1344 информационному сайту «Курьер. Среда. Бердск» рассказали, как происходит процедура голосования за поправки в Конституцию РФ в Бердске. Жители города могут проголосовать как по месту жительства, так и по месту нахождения.

Несмотря на то, что члены УИК избирательного участка и сотрудники полиции на базе кинотеатра «Орион» в масках, они встречают голосующих в хорошем расположении духа. Даже через маски видны их улыбки.

Журналист «Курьер. Среда. Бердск» посетил избирательный участок №1344 на базе кинотеатра «Орион» и проверил насколько соблюдены меры в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией, связанной с распространением COVID-19



Средства индивидуальной защиты

Участников голосования обеспечат средствами индивидуальной защиты

При входе на участок действует санитарный контроль. На входе имеется антисептик. Каждому входящему измеряют температуру и выдают средства индивидуальной защиты — бесплатную маску и перчатки. Если температура повышена, то избирателя «изолируют от остальных». Избиратели с признаками ОРВИ голосуют в отдельных изолированных помещениях. Для них может быть вызвана бригада скорой помощи.

Социальная дистанция.

На пол нанесена разметка для соблюдения дистанцирования

Разметка на полу помогает выдерживать социальную дистанцию.Участники голосования соблюдают дистанцию 1,5–2 метра.



Процедура голосования

После того как выбор сделан, бюллетень отправляется в избирательную урну

Как заявила председатель УИК №1344, бердчане достаточно активно принимают участие в процедуре голосования по поправкам в Конституцию РФ во время пандемии.

— В связи с пандемией коронавируса изначальная дата голосования была перенесена с 22 апреля на 1 июля. Все меры о противодействии распространения коронавируса на данном участке соблюдены. Для голосования необходимо предъявить, не передавая в руки члену участковой комиссии, паспорт. Данные с фамилией, именем, отчеством, фотографией и указанием прописки сверяются специалистом. Для уточнения личности голосующему придется приспустить маску с лица. Участникам голосования выдают индивидуальную одноразовую ручку. Затем выдаётся бюллетень. Участник голосования проходит в отдельную кабинку, где выражает своё мнение на документе в письменной форме. После того как выбор сделан, избирательный бюллетень отправляется в урну. Опустив бюллетень в урну, проголосовавший другим потоком направляется к выходу, не встречаясь с вновь входящими, — сообщила председатель УИК №1344.

«Народное голосование»

Народное голосование проходит в те же дни, что и голосование по внесению поправок в Конституцию

Наряду с голосованием по поправкам в Конституцию проводится голосование по «Народному бюджету», благодаря которому бердчане могут определить какая из проблем в городе самая важная и нуждается в безотлагательном решении.

Мнения избирателей

Конституция – это основной и главный закон государства

Большинство участников голосования настроены серьёзно. Излучают уверенность и спокойствие.

— В процедуре проведения голосования меня всё устраивает. Я – адвокат. Мнение своё я уже выразил. Хотелось бы написать заявление о голосовании по месту своего фактического нахождения для своей мамы. Ей, между прочим, 96 лет, — высказался один из жителей Бердска.

— Комментировать вопрос о том, благодаря какой из существенных поправок в Конституции я пришла изложить свою позицию, я не буду, — категорично ответила одна из женщин.

— Пришёл, потому что считаю, что принимать участие в голосовании важно. Надеюсь, что все это понимают и отдают себе отчёт, — прокомментировал пожилой житель города.

Напомним, что за 5 часов проголосовали по поправкам в Конституцию в кинотеатре «Орион» Бердска 88 человек. 22 проголосовали дома. Голосование продлится до 1 июля включительно — в этот день в России состоится Общероссийский день голосования.