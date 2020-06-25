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Дезинфекция, дистанция, но маску приходится снимать: Как голосуют по Конституции в Бердске — смотрите фоторепортаж

17:30 25.06.2020, Алина Бурова Фото: Алины Буровой
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С 25 июня началось досрочное голосование. За 6-7 часов выразили своё мнение около 100 бердчан. Самой старшей избирательнице 96 лет!

Дезинфекция, дистанция, но маску приходится снимать: Как голосуют по Конституции в Бердске смотрите фоторепортаж
По месту жительства голосуют горожане в кинотеатре «Орион» Бердска

В избирательной комиссии №1344 информационному сайту «Курьер. Среда. Бердск» рассказали, как происходит процедура голосования за поправки в Конституцию РФ в Бердске. Жители города могут проголосовать как по месту жительства, так и по месту нахождения.

Несмотря на то, что члены УИК избирательного участка и сотрудники полиции на базе кинотеатра «Орион» в масках, они встречают голосующих в хорошем расположении духа. Даже через маски видны их улыбки.

Журналист «Курьер. Среда. Бердск» посетил избирательный участок №1344 на базе кинотеатра «Орион» и проверил насколько соблюдены меры в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией, связанной с распространением COVID-19


Средства индивидуальной защиты

Дезинфекция, дистанция, но маску приходится снимать: Как голосуют по Конституции в Бердске смотрите фоторепортаж
Участников голосования обеспечат средствами индивидуальной защиты

При входе на участок действует санитарный контроль. На входе имеется антисептик. Каждому входящему измеряют температуру и выдают средства индивидуальной защиты — бесплатную маску и перчатки. Если температура повышена, то избирателя «изолируют от остальных». Избиратели с признаками ОРВИ голосуют в отдельных изолированных помещениях. Для них может быть вызвана бригада скорой помощи.

Социальная дистанция.

Дезинфекция, дистанция, но маску приходится снимать: Как голосуют по Конституции в Бердске смотрите фоторепортаж
На пол нанесена разметка для соблюдения дистанцирования

Разметка на полу помогает выдерживать социальную дистанцию.Участники голосования соблюдают дистанцию 1,5–2 метра.


Процедура голосования

Дезинфекция, дистанция, но маску приходится снимать: Как голосуют по Конституции в Бердске смотрите фоторепортаж
После того как выбор сделан, бюллетень отправляется в избирательную урну

Как заявила председатель УИК №1344, бердчане достаточно активно принимают участие в процедуре голосования по поправкам в Конституцию РФ во время пандемии.

— В связи с пандемией коронавируса изначальная дата голосования была перенесена с 22 апреля на 1 июля. Все меры о противодействии распространения коронавируса на данном участке соблюдены. Для голосования необходимо предъявить, не передавая в руки члену участковой комиссии, паспорт. Данные с фамилией, именем, отчеством, фотографией и указанием прописки сверяются специалистом. Для уточнения личности голосующему придется приспустить маску с лица. Участникам голосования выдают индивидуальную одноразовую ручку. Затем выдаётся бюллетень. Участник голосования проходит в отдельную кабинку, где выражает своё мнение на документе в письменной форме. После того как выбор сделан, избирательный бюллетень отправляется в урну. Опустив бюллетень в урну, проголосовавший другим потоком направляется к выходу, не встречаясь с вновь входящими, — сообщила председатель УИК №1344.

«Народное голосование»

Дезинфекция, дистанция, но маску приходится снимать: Как голосуют по Конституции в Бердске смотрите фоторепортаж
Народное голосование проходит в те же дни, что и голосование по внесению поправок в Конституцию

Наряду с голосованием по поправкам в Конституцию проводится голосование по «Народному бюджету», благодаря которому бердчане могут определить какая из проблем в городе самая важная и нуждается в безотлагательном решении.

Мнения избирателей

Дезинфекция, дистанция, но маску приходится снимать: Как голосуют по Конституции в Бердске смотрите фоторепортаж
Конституция – это основной и главный закон государства

Большинство участников голосования настроены серьёзно. Излучают уверенность и спокойствие.

— В процедуре проведения голосования меня всё устраивает. Я – адвокат. Мнение своё я уже выразил. Хотелось бы написать заявление о голосовании по месту своего фактического нахождения для своей мамы. Ей, между прочим, 96 лет, — высказался один из жителей Бердска.

— Комментировать вопрос о том, благодаря какой из существенных поправок в Конституции я пришла изложить свою позицию, я не буду, — категорично ответила одна из женщин.

— Пришёл, потому что считаю, что принимать участие в голосовании важно. Надеюсь, что все это понимают и отдают себе отчёт, — прокомментировал пожилой житель города.

Напомним, что за 5 часов проголосовали по поправкам в Конституцию в кинотеатре «Орион» Бердска 88 человек. 22 проголосовали дома. Голосование продлится до 1 июля включительно — в этот день в России состоится Общероссийский день голосования.

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От редакции

Будете голосовать? Когда?

Covid-19, 25 июня 2020 17:46
На каком это основании члены УИК заставляют граждан нарушать постановление губернатора о "масочном режиме"?

"У нас масочный! У нас масочный!"
Поросёнок Пётр, 25 июня 2020 17:57
Конечно пойду 1 числа, там вроде бесплатную ручку обещают, такой шанс упускать нельзя, я за бесплатную ручку Родину продам

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