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Обвалили сайт elec.2020og.ru для онлайн-голосования по оправкам в Конституцию в первые минуты его начала

16:44 25.06.2020 Фото: pixabay.com
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Дистанционное электронное голосование будет проводиться с 25 по 30 июня. Многие думали, что электронное голосование начнется сегодня с 08:00, а оно началось с 10:00. Мы получили сотни попыток проголосовать после восьми утра, отмечают специалисты.

Обвалили сайт elec.2020og.ru для онлайн голосования по оправкам в Конституцию в первые минуты его начала
Результаты электронного голосования будут объявлены 1 июля в 20:00

Электронное голосование началось 25 июня в 10:00 и продолжится до 20:00 30 июня.
Сайт дистанционного электронного голосования по поправкам к Конституции РФ, в котором участвуют жители России, перестал работать в первые минуты после начала голосования.

«Не работает информационный сайт о голосовании — 2020og.ru, — сообщил ТАСС в четверг руководитель общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве Илья Массух. — Голосование размещено на elec.2020og.ru, система голосования продолжает функционировать, все штатно». Однако зайти ни на один из этих сайтов корреспондент ТАСС не удалось.

Ранее начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства столицы Артем Костырко сообщил, что для участия в онлайн-голосовании было подано около 1 млн заявлений от москвичей и почти 140 тыс. — от нижегородцев. Само дистанционное электронное голосование будет проводиться с 25 по 30 июня.

«Очень многие думали, что электронное голосование начнется сегодня с 08:00, а оно началось с 10:00. Мы получили сотни попыток проголосовать после восьми утра. <…> Такую ситуацию предусмотрели вчера: если человек пытался проголосовать, у него всплывает на телефоне напоминание, что голосование с 10:00. Очное голосование началось с 08:00, электронное — в 10:00, и будет идти и ночью, до 20:00 30 июня», — сообщил журналистам в четверг зампредседателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов.

Он добавил, что результаты электронного голосования будут объявлены 1 июля в 20:00. Граждане, которые не смогут или не захотят проголосовать электронно, хотя ранее заявляли о своем желании голосовать онлайн, смогут прийти на свой участок и проголосовать традиционным способом 1 июля.

«Вчера штаб затребовал из 1,1 млн [заявок на участие в голосовании] случайным образом отобранных 5 тыс. номеров, чтобы позвонить [и уточнить], действительно ли люди подавали заявление. В течение всего дня прозванивал эти 5 тыс. номеров, удалось дозвониться до 3 968, все сказали о том, что они самостоятельно подавали заявления. <…> Все, кому удалось дозвониться, все подтвердили, что они лично подавали заявления», — сказал Венедиктов.

Источник: ТАСС

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