Audi расторгает контракт с Ксенией Собчак из-за ее расистских убеждений

Устное уведомление Собчак получила 16 июня 2020 года, а письменное сообщение было направлено 24 июня. Как уточнили в пресс-службе, Собчак заключала с Audi Russia восьмилетний контракт. Его сумму в компании не называют.

Собчак активно комментировала эту тему в социальной сети Instagram Немецкий автомобилестроительный концерн Audi AG заявил, что намерен расторгнуть контракт с российской телеведущей Ксенией Собчак в связи с пересмотром программы рекламного сотрудничества, также в этом сыграли роль ее противоречивые высказывания в Instagram, посвященные протестам в США. Об этом сообщил представитель корпорации Вернер Нойхольд.

На фоне протестов в Соединенных Штатах и других государствах, направленных против расизма и дискриминации, которые начались после гибели при задержании полицией афроамериканца Джорджа Флойда, Собчак активно комментировала эту тему в социальной сети Instagram. Телеведущая 2 июня призналась, что выступает против расизма и жестокости полиции, и подвергла критике погромы бутиков и «уничтожение частной собственности», которые сопровождали протесты. По ее мнению, «незамутненный смысл любого вооруженного восстания — EAT THE RICH («ешь богатых», с английского)», и те, кто участвует в подобных акциях, руководствуются логикой: «Если не получилось преуспеть по правилам капиталистического мира, то надо этот мир разрушить».

Спустя четыре дня, когда пользователи социальных сетей публиковали по всему миру изображения черных квадратов в знак солидарности с протестующими и осуждения расизма и полицейской жестокости, Собчак сделала такой пост, однако вместо фотографии в нем было видео, где на черном фоне исполнялась песня «Убили негра» группы «Запрещенные барабанщики». Свой пост Собчак сопроводила подписью «Миннеаполис, я с тобой», однако в этот же день свою публикацию удалила. Позже комик и блогер Александр Гудков пояснил, что телеведущая сделала этот пост в рамках шоу Comment Out, согласно условиям которого участники должны оставлять неоднозначные публикации и комментарии. Пост был «наказанием», наложенным на Собчак в рамках шоу, тогда как сама телеведущая, как заверял Гудков, в реальной жизни никогда бы такого не выложила.

«Audi AG решительно противостоит всем формам расизма и дискриминации, так как это несовместимо с нашей корпоративной культурой. Мы принимаем каждое подозрение на возможное нарушение очень серьезно и расследуем его, как и в этом случае», — заявил журналистам Нойхольд.

Он добавил, что подобные инциденты, о которых становится известно компании, для нее неприемлемы. «Audi прекращает рекламный контракт с Ксенией Собчак, это вступает в силу немедленно», — подчеркнул он.

По словам Нойхольда, решение прекратить сотрудничество с телеведущей было принято до того, как она опубликовала свои неоднозначные посты, так как осуществлялся пересмотр программы рекламного партнерства Audi Russia.

Устное уведомление Собчак получила 16 июня 2020 года, а письменное сообщение было направлено 24 июня.

Как уточнили в пресс-службе, Собчак заключала с Audi Russia восьмилетний контракт. Его сумму в компании не называют.