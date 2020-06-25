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Деньги вместо садика: предложили выплаты за отказ от места в детсаду в Госдуме

17:15 25.06.2020 Фото: pixabay.com
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Если родители передумают, то они смогут отказаться от выплаты и снова встать в очередь на получение законного места в детском саду.

Деньги вместо садика: предложили выплаты за отказ от места в детсаду в Госдуме
Родители, которым необходимо оставлять ребёнка в учреждении дошкольного образования, гораздо легче смогут реализовать это право

Депутат Госдумы Василий Власов предложил установить ежемесячную выплату для семей, которые откажутся от места в детском саду. Копия письма парламентария на имя министра просвещения Сергея Кравцова есть в распоряжении RT.

В своём обращении он отметил, что в России по-прежнему существует проблема нехватки мест в дошкольных образовательных учреждениях.

Одним из решений может стать ежемесячная выплата, которую семья по своему желанию будет оформлять взамен места в детском саду, считает Власов.

«Считаю необходимым предоставить родителям право выбора, который позволит им отказаться от положенного по закону места в детском саду в пользу получения ежемесячной выплаты в размере регионального МРОТ на период, в течение которого их ребёнок мог бы находиться в детском саду», — написано в тексте обращения.

Уточняется, что если родители передумают, то они смогут отказаться от выплаты и снова встать в очередь на получение законного места в детском саду.

Депутат также добавил, что данная возможность позволит существенно сократить очереди в детские сады, поскольку родители, у которых есть с кем оставить ребёнка, могут предпочесть дополнительную ежемесячную выплату, которая станет для них существенной мерой финансовой поддержки.

При этом те родители, которым необходимо оставлять ребёнка в учреждении дошкольного образования, гораздо легче смогут реализовать это право, отметил законодатель.

Ранее член Общественной палаты России Султан Хамзаев предложил до конца 2020 года не взимать плату за услуги бюджетных детских садов с родителей, лишившихся работы в период пандемии коронавируса.

Источник: RT

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