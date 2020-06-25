«Я буду требовать публичных извинений»: Подает в суд на немецкое издание за обвинения в расизме и клевету

На своей странице в instagram звезда опровергает все обвинения и заявляет, что ее позиция в отношении расизма предельно ясна и однозначна. Люди не делятся на черных и белых. А все заявления о «глупых чернокожих людях» — наглая лож.

Я подаю в суд на издание «business insider” по факту клеветы. Немецкое издание вышло с заголовком «Ксения Собчак назвала чернокожих людей глупыми и ленивыми» и обвинило меня в расизме. Это прямая ложь. Таких слов я никогда не произносила. И уж тем более не разделяю этих взглядов. Я буду требовать публичных извинений. Моя позиция предельно ясна. Люди НЕ делятся на белых и чёрных, кавказцев и азиатов. Но люди делятся на умных и глупых. На тех, кто имеет своё мнение и тех, кто идёт за толпой. Я не поддерживаю любой протест в любой стране ,когда он связан с насилием. Для меня главные ценности это жизнь, свобода и частная собственность. И да, мои взгляды это праволиберальные взгляды. Я против квотирования и тотального расформирования полиции. Я против грабежей и вандализма . Видимо, в нашем стремительно левеющем мире такие взгляды уже вне закона. Но я никогда не боялась давления на себя внутри страны, не боюсь его и извне.