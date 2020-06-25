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Общество / Стиль жизни

Белого ходака из «Игры престолов» обнаружили в Индийском лесу

16:29 25.06.2020 Фото: Susanta Nanda IFS
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Через некоторое время после публикации лесник рассказал, что на самом деле изображено на фотографии. Оказывается, этот объект вовсе не нога.

Белого ходака из Игры престолов обнаружили в Индийском лесу
Пальцы мертвеца — это такой вид гриба
Сотрудник лесной службы Индии Сюзанта Нанда напугал пользователей, опубликовав в твиттере странную фотографию, на которой изображена чья-то «нога».
«Сможете ли вы угадать, что это за животное?» — спросил Нанда.
Пользователи предложили разные версии: лапа гориллы, медведя или даже йети. Некоторые сравнили снимок с белыми ходоками — представителями нечеловеческой расы из фэнтези-сериала «Игра престолов».
«Может, это след белого ходока из «Игры престолов», — предположил @SummetRawal1.
Через некоторое время после публикации лесник рассказал, что на самом деле изображено на фотографии. Оказывается, этот объект вовсе не нога, а гриб Xylaria polymorpha, который называют «пальцами мертвеца». Обычно он растет на гниющих пнях или деревьях.
Источник: РИА Новости
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