Проголосовать по поправкам в Конституцию можно дважды. У ведущего Дождя Павла Лобкова это получилось

За неделю до плебисцита он зарегистрировался на сайте mos.ru для участия в электронном голосовании. Через час после очного голосования ведущему Дождя удалось проголосовать по интернету.

ерез час после очного голосования ведущему Дождя удалось проголосовать по интернету

Журналист и ведущий Дождя Павел Лобков смог проголосовать по поправкам в Конституцию дважды — на своем участке и дистанционно с помощью электронного голосования.

Утром 25 июня Лобков пришел на избирательный участок №141, который расположен в Российском национальном музее музыки на улице Фадеева. Там ему выдали бюллетень для голосования.

За неделю до плебисцита он зарегистрировался на сайте mos.ru для участия в электронном голосовании. Через час после очного голосования ведущему Дождя удалось проголосовать по интернету.

Видео телеканал Дождь:



Источник: tvrain.ru





