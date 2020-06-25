Проголосовать по поправкам в Конституцию можно дважды. У ведущего Дождя Павла Лобкова это получилось

Журналист и ведущий Дождя Павел Лобков смог проголосовать по поправкам в Конституцию дважды — на своем участке и дистанционно с помощью электронного голосования.
Утром 25 июня Лобков пришел на избирательный участок №141, который расположен в Российском национальном музее музыки на улице Фадеева. Там ему выдали бюллетень для голосования.
За неделю до плебисцита он зарегистрировался на сайте mos.ru для участия в электронном голосовании. Через час после очного голосования ведущему Дождя удалось проголосовать по интернету.
Видео телеканал Дождь:
Источник: tvrain.ru