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На сайте elec.2020og.ru можно голосовать по поправкам в Конституцию с 25 июня по 1 июля 2020

17:00 25.06.2020 Фото: Википедии
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В первые минуты его начала голосования сайт обвалили. Многие думали, что электронное голосование начнется сегодня с 08:00, а оно началось с 10:00. Мы получили сотни попыток проголосовать после восьми утра, отмечают специалисты.

На сайте elec.2020og.ru можно голосовать по поправкам в Конституцию с 25 июня по 1 июля 2020
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Электронное голосование началось 25 июня в 10:00 и продолжится до 20:00 30 июня.

Сайт дистанционного электронного голосования по поправкам к Конституции РФ, в котором участвуют жители России, перестал работать в первые минуты после начала голосования.

«Не работает информационный сайт о голосовании — 2020og.ru, — сообщил ТАСС в четверг руководитель общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве Илья Массух. — Голосование размещено на elec.2020og.ru, система голосования продолжает функционировать, все штатно». Однако зайти ни на один из этих сайтов корреспондент ТАСС не удалось.

Ранее начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства столицы Артем Костырко сообщил, что для участия в онлайн-голосовании было подано около 1 млн заявлений от москвичей и почти 140 тыс. — от нижегородцев. Само дистанционное электронное голосование будет проводиться с 25 по 30 июня.

«Очень многие думали, что электронное голосование начнется сегодня с 08:00, а оно началось с 10:00. Мы получили сотни попыток проголосовать после восьми утра. <…> Такую ситуацию предусмотрели вчера: если человек пытался проголосовать, у него всплывает на телефоне напоминание, что голосование с 10:00. Очное голосование началось с 08:00, электронное — в 10:00, и будет идти и ночью, до 20:00 30 июня», — сообщил журналистам в четверг зампредседателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов.

Он добавил, что результаты электронного голосования будут объявлены 1 июля в 20:00. Граждане, которые не смогут или не захотят проголосовать электронно, хотя ранее заявляли о своем желании голосовать онлайн, смогут прийти на свой участок и проголосовать традиционным способом 1 июля.

«Вчера штаб затребовал из 1,1 млн [заявок на участие в голосовании] случайным образом отобранных 5 тыс. номеров, чтобы позвонить [и уточнить], действительно ли люди подавали заявление. В течение всего дня прозванивал эти 5 тыс. номеров, удалось дозвониться до 3 968, все сказали о том, что они самостоятельно подавали заявления. <…> Все, кому удалось дозвониться, все подтвердили, что они лично подавали заявления», — сказал Венедиктов.

Источник: ТАСС

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От редакции

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Adeli, 25 июня 2020 17:10
Ну всё... Совсем власть оторвётся от реального положения дел... Раньше хоть им докладывали реальные цифры, которые они правили для объявления результатов, а сейчас силами одного сисадмина будут приниматься все законы... Кнопочку нажал - и 146% сразу...
Вообще подозрительно быстро сделали возможным электронное голосование. Ведь ещё "вчера", чтобы проголосовать удаленно, надо было в определенные дни лично получить открепительные удостоверение на бумажке! Всё было сделано для того, чтобы человек, оказавшийся в силу обстоятельств далеко от дома, плюнул на попытки проголосовать удаленно. А тут рррраз!!! И сразу пожалуйста - резко наступил 21 век и электронные технологии ворвались в нашу бренную жизнь...
a.danilov, 25 июня 2020 17:21
ну, между голосованием и опросом есть разница. В первом случае надо обеспечить законность, а во втором её имитировать.
Памфилова в интервью прямо сказала- всё уже принято и легитимизировано, и что просто вызывает уважение, как мол Путин решил выслушать "мнение народа"(на этом месте усмехнулась с улыбкой)...

цирк да и только.
моё личное мнение
Аноним, 25 июня 2020 17:39
Все верно: это ОПРОС, а не голосование на самом деле.
Предлагаемые поправки к Конституции вообще могут быть приняты без этого.
Провести опрос - это инициатива Путина.

Задумайте, горланящие про коварный план Путина. Если что, то вас могли и вообще не спрашивать и все по закону принять без вашего мнения
Поросёнок Пётр, 25 июня 2020 17:14
Началось в деревне утро, ЦИрК зажигает огни:
За Конституцию можно проголосовать дважды: сперва на участке, затем — электронно. У Павла Лобкова это получилось https://tvrain.ru/teleshow/here_and_now/za_konstitutsiju_mozhno_progolosovat_dvazhdy-511266/
Аноним, 25 июня 2020 17:29
"Алексей Венедиктов"...да, штырит. Моё личное мнение. Граждане собравшиеся, требуйте голосования по прописке, которую в иных условиях вы называете сталинским атавизмом.
Виктор, 25 июня 2020 17:32
Руки бы оторвал создателю сайта! Ни в каком формате ни зайти,ни проголосовать! Даже по телефонам тех поддержки не дозвониться!Куча дармоедов,эффективности ноль.Если бы не нужные поправки,то ушел бы лесом!
Аноним, 25 июня 2020 17:56
НВР:
Уже проголосовала

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