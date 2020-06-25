Убил приятеля 22 ударами кулака по голове и 19 ножевыми ранениями алтаец приятеля. Как говорится, приревновал

Причиной стал давний конфликт на почве ревности – хозяин дома ревновал гостя к своей сожительнице.

От серьезных ранений и обильной кровопотери потерпевший скончался на месте происшествия

Жестокое убийство совершено в Майме. Подозреваемый – 39-летний житель райцентра, неоднократно судимый, жертва – 33-летний житель Горно-Алтайска, сообщает СК по РА.

Погибший сам приехал в гости к своему убийце. Это случилось 6 апреля, мужчины некоторое время мирно совместно распивали спиртные напитки в доме по улице Мира в селе Майма. Но затем между собутыльниками вспыхнула ссора. Причиной стал давний конфликт на почве ревности – хозяин дома ревновал гостя к своей сожительнице.

В ходе ссоры злоумышленник нанес потерпевшему не менее 22 ударов руками по голове и туловищу. Но этого разбушевавшемуся уголовнику было мало – он схватил нож и нанес несчастному не менее 19 ударов в область шеи и грудной клетки. От серьезных ранений и обильной кровопотери потерпевший скончался на месте происшествия.