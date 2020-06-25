Два жителя, застройщик и секретарь: прошли публичные слушания во дворе мэрии по межеванию участков на ул. Морской в Бердске

На публичных слушаниях присутствовало всего два местных жителя, представителем со стороны застройщика ООО «СибАлмаз» был Денис Ковалевский.

Прошли публичные слушания по делу о межевании участков на улице Морской

Сегодня, 25 июня, на заднем дворе администрации города Бердска по адресу Горького, 7 прошли публичные слушания по межеванию участков в районе улицы Морской города Бердска. На публичных слушаниях присутствовало всего два местных жителя, представителем со стороны застройщика ООО «СибАлмаз» был Денис Ковалевский, отвечавший на вопросы жильцов по межеванию. На публичном слушании во избежание заражения в период пандемии был масочный режим.

Наиболее спорным моментом стала парковка: хватит ли там мест автовладельцам всех четырех домов. Денис Ковалевский аргументировал достаточное количество мест примером соседнего дома, принадлежащего бизнесмену Виктору Голубеву. В целом, вопрос с количеством парковочных мест так и не был решен, по оценкам жителей, на три дома необходимо 180 парковочных мест, тогда как по мнению представителя застройщика, там 108 парковочных мест. Однако тот быстро поправился, уточнив, что точных данных нет:

— Вопрос будет решаться, — сказал Ковалевский 25 июня.

Публичные слушания вел Дмитрий Есиков, 3 месяца назад занявший пост начальника управления градостроительства. Вместо планировавшихся 12 минут, обсуждения размещения мусорных баков, парковок и проезда к дому зимой затянулись на 25 минут. По итогам слушания местные жители согласились с проектом межевания.