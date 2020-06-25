25.06
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Дом

Два жителя, застройщик и секретарь: прошли публичные слушания во дворе мэрии по межеванию участков на ул. Морской в Бердске

17:45 25.06.2020, Алиса Ершова Фото: Алиса Ершова
0

На публичных слушаниях присутствовало всего два местных жителя, представителем со стороны застройщика ООО «СибАлмаз» был Денис Ковалевский.

Два жителя, застройщик и секретарь: прошли публичные слушания во дворе мэрии по межеванию участков на ул. Морской в Бердске
Прошли публичные слушания по делу о межевании участков на улице Морской

Сегодня, 25 июня, на заднем дворе администрации города Бердска по адресу Горького, 7 прошли публичные слушания по межеванию участков в районе улицы Морской города Бердска. На публичных слушаниях присутствовало всего два местных жителя, представителем со стороны застройщика ООО «СибАлмаз» был Денис Ковалевский, отвечавший на вопросы жильцов по межеванию. На публичном слушании во избежание заражения в период пандемии был масочный режим.

Наиболее спорным моментом стала парковка: хватит ли там мест автовладельцам всех четырех домов. Денис Ковалевский аргументировал достаточное количество мест примером соседнего дома, принадлежащего бизнесмену Виктору Голубеву. В целом, вопрос с количеством парковочных мест так и не был решен, по оценкам жителей, на три дома необходимо 180 парковочных мест, тогда как по мнению представителя застройщика, там 108 парковочных мест. Однако тот быстро поправился, уточнив, что точных данных нет:

— Вопрос будет решаться, — сказал Ковалевский 25 июня.

Публичные слушания вел Дмитрий Есиков, 3 месяца назад занявший пост начальника управления градостроительства. Вместо планировавшихся 12 минут, обсуждения размещения мусорных баков, парковок и проезда к дому зимой затянулись на 25 минут. По итогам слушания местные жители согласились с проектом межевания.

Два жителя, застройщик и секретарь: прошли публичные слушания во дворе мэрии по межеванию участков на ул. Морской в Бердске
Два жителя, застройщик и секретарь: прошли публичные слушания во дворе мэрии по межеванию участков на ул. Морской в Бердске
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Достаточно ли парковочных мест в вашем дворе?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Обратился к мэру Шестернину с открытым протестом строительства будущей свалки у кладбища академик, председатель экологического совета Бердска "Бриз" Малахов
18:00 25-06-2020
Обратился к мэру Шестернину с открытым протестом строительства будущей свалки у кладбища академик, председатель экологического совета Бердска
БердскВместо выпускного - ЕГЭ: без платьев девушки, парни без армии в коронавирус в Бердске
17:59 25-06-2020
Вместо выпускного - ЕГЭ: без платьев девушки, парни без армии в коронавирус в Бердске
БердскСмертельное ДТП: 2 года 6 месяцев лишения свободы получил влетевший в такси на перекрестке Ленина и Первомайской водитель в Бердске
17:48 25-06-2020
Смертельное ДТП: 2 года 6 месяцев лишения свободы получил влетевший в такси на перекрестке Ленина и Первомайской водитель в Бердске
БердскПодпишитесь на рассылку "Важные новости за день в Бердске" 4
17:46 25-06-2020
Подпишитесь на рассылку
БердскДва жителя, застройщик и секретарь: прошли публичные слушания во дворе мэрии по межеванию участков на ул. Морской в Бердске
17:45 25-06-2020
Два жителя, застройщик и секретарь: прошли публичные слушания во дворе мэрии по межеванию участков на ул. Морской в Бердске
БердскДезинфекция, дистанция, но маску приходится снимать: Как голосуют по Конституции в Бердске - смотрите фоторепортаж 2
17:30 25-06-2020
Дезинфекция, дистанция, но маску приходится снимать: Как голосуют по Конституции в Бердске - смотрите фоторепортаж
Проголосовать по поправкам в Конституцию можно дважды. У ведущего Дождя Павла Лобкова это получилось
17:25 25-06-2020
Проголосовать по поправкам в Конституцию можно дважды. У ведущего Дождя Павла Лобкова это получилось
Деньги вместо садика: предложили выплаты за отказ от места в детсаду в Госдуме
17:15 25-06-2020
Деньги вместо садика: предложили выплаты за отказ от места в детсаду в Госдуме
"Я буду требовать публичных извинений": Подает в суд на немецкое издание за обвинения в расизме и клевету
17:14 25-06-2020
С первых минут начала голосования по поправкам в Конституцию пришли на избирательные участки жители Новосибирской области 1
17:08 25-06-2020
С первых минут начала голосования по поправкам в Конституцию пришли на избирательные участки жители Новосибирской области