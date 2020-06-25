Обратился к мэру Шестернину с открытым протестом строительства будущей свалки у кладбища академик, председатель экологического совета Бердска «Бриз» Малахов

Людей тревожит не столько сам факт появления данного объекта – все мы за перенос полигона ТБО с территории Бердска, сколько полное отсутствие информации и даже попытки скрыть ее от граждан, отметил Малахов.

И эта техника грустит и ждет понедельника?

Уважаемый Евгений Анатольевич!

Бердчане обеспокоены: появилась информация о строительстве на границе г. Бердска объекта, связанного с отходами производства и потребления. Людей тревожит не столько сам факт появления данного объекта – все мы за перенос полигона ТБО с территории г. Бердска, – сколько полное отсутствие информации и даже попытки скрыть ее от граждан.

В итоге ходят невероятные слухи: якобы строительство началось без государственной экологической экспертизы и разрешения на строительство, что строительство ведется на частные деньги, и полигон будет в частной собственности. На данный момент мы не можем подтвердить или опровергнуть их в связи с отсутствием информации у нас.



Мы поддерживаем Вас, в том, что полигон необходимо перенести, но в то же время знаем, что эксплуатация объекта с соблюдением всех гигиенических нормативов требует больших вложений, а при несоблюдении их принесет баснословную прибыль.

Наша общественная организация, объединившая специалистов разных профессий (многие работали в государственных и муниципальных органах исполнительной власти), обращалась к Вам с письмом от 03.10.2016 года с предложением о взаимодействии по ряду вопросов, волнующих граждан г. Бердска, в том числе и по вопросу переноса полигона ТБО на новое место.

У нас имеются действующие федеральные эксперты по вопросам обращения с отходами и другие специалисты, в том числе и те, кто готовил и утверждал проект Бердского мусоросжигающего завода, где закладывалась технология по сортировке и вторичной переработке части отходов. С 1 января 2019 г. согласно распоряжению правительства РФ № 1589-р запрещено захоранивать отходы без сортировки.

Мы готовы дать заключение о намечающемся строительстве, активно сотрудничать с Вами в качестве консультантов, можем принять участие в государственной и общественной экологической экспертизе в соответствии с Федеральным Законом от 23.11.1995г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и вести диалог с гражданами в форме дискуссий, круглых столов и т.д.

Просим сообщить нам о наличии или отсутствии у Вас заинтересованности в сотрудничестве с нашей организацией (иные формы взаимодействия), а также о наличии у строящегося объекта положительной государственной экспертизы и разрешения на строительство.

В случае отсутствия у Вас полномочий для ответа, просим передать наше письмо по соответствующему адресу.

Академик Российской экологической академии

Кандидат технических наук.



Федеральный эксперт по отходампроизводства и потребленияПредседатель Совета Малахов В.М.