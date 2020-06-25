25.06
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Обратился к мэру Шестернину с открытым протестом строительства будущей свалки у кладбища академик, председатель экологического совета Бердска «Бриз» Малахов

18:00 25.06.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
2 1

Людей тревожит не столько сам факт появления данного объекта – все мы за перенос полигона ТБО с территории Бердска, сколько полное отсутствие информации и даже попытки скрыть ее от граждан, отметил Малахов.

Обратился к мэру Шестернину с открытым протестом строительства будущей свалки у кладбища академик, председатель экологического совета Бердска Бриз Малахов
И эта техника грустит и ждет понедельника?
Сюжет: Свалка между Бердском и Искитимом
Обратился к мэру Шестернину с открытым протестом строительства будущей свалки у кладбища академик, председатель экологического совета Бердска Бриз Малахов

Обратился к мэру Шестернину с открытым протестом строительства будущей свалки у кладбища академик, председатель экологического совета Бердска «Бриз» Малахов699 подписи против строящегося полигона ТКО около кладбища собрали за трое суток жители БердскаЕщё 27 новостей

Уважаемый Евгений Анатольевич!

Бердчане обеспокоены: появилась информация о строительстве на границе г. Бердска объекта, связанного с отходами производства и потребления. Людей тревожит не столько сам факт появления данного объекта – все мы за перенос полигона ТБО с территории г. Бердска, – сколько полное отсутствие информации и даже попытки скрыть ее от граждан.
В итоге ходят невероятные слухи: якобы строительство началось без государственной экологической экспертизы и разрешения на строительство, что строительство ведется на частные деньги, и полигон будет в частной собственности. На данный момент мы не можем подтвердить или опровергнуть их в связи с отсутствием информации у нас.

Мы поддерживаем Вас, в том, что полигон необходимо перенести, но в то же время знаем, что эксплуатация объекта с соблюдением всех гигиенических нормативов требует больших вложений, а при несоблюдении их принесет баснословную прибыль.

Наша общественная организация, объединившая специалистов разных профессий (многие работали в государственных и муниципальных органах исполнительной власти), обращалась к Вам с письмом от 03.10.2016 года с предложением о взаимодействии по ряду вопросов, волнующих граждан г. Бердска, в том числе и по вопросу переноса полигона ТБО на новое место.
У нас имеются действующие федеральные эксперты по вопросам обращения с отходами и другие специалисты, в том числе и те, кто готовил и утверждал проект Бердского мусоросжигающего завода, где закладывалась технология по сортировке и вторичной переработке части отходов. С 1 января 2019 г. согласно распоряжению правительства РФ № 1589-р запрещено захоранивать отходы без сортировки.
Мы готовы дать заключение о намечающемся строительстве, активно сотрудничать с Вами в качестве консультантов, можем принять участие в государственной и общественной экологической экспертизе в соответствии с Федеральным Законом от 23.11.1995г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и вести диалог с гражданами в форме дискуссий, круглых столов и т.д.
Просим сообщить нам о наличии или отсутствии у Вас заинтересованности в сотрудничестве с нашей организацией (иные формы взаимодействия), а также о наличии у строящегося объекта положительной государственной экспертизы и разрешения на строительство.
В случае отсутствия у Вас полномочий для ответа, просим передать наше письмо по соответствующему адресу.

Академик Российской экологической академии
Кандидат технических наук.

Федеральный эксперт по отходам
производства и потребления
Председатель Совета Малахов В.М.

Мнение читателей
1
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Отменят свалку?

Галина, 25 июня 2020 18:38
Отменить в черте города свалку. От вони задохнемся
и дети будут рождаться еще больше инвалидами. ПРОТИВ.
Аноним, 25 июня 2020 19:05
Да мэр то не местный он чихал на проблемы этого «курортного города». Толку ему писать? А учитывая что полигон будет частный боюсь даже представить его сумашедшую производительность. Деньги не пахнут

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Правила работы на удаленке внесут в Трудовой кодекс. Уже в июле 2020
20:59 25-06-2020
Правила работы на удаленке внесут в Трудовой кодекс. Уже в июле 2020
БердскСамая высокая смертность от коронавируса в СФО - 1,50% - в Новосибирской области
20:55 25-06-2020
Самая высокая смертность от коронавируса в СФО - 1,50% - в Новосибирской области
С 10 часов сегодня не могу проголосовать!
20:46 25-06-2020
С 10 часов сегодня не могу проголосовать!
Андрей Травников: Поправки в Конституцию РФ направлены на защиту общегосударственных интересов и интересов каждого жителя России
20:42 25-06-2020
Андрей Травников: Поправки в Конституцию РФ направлены на защиту общегосударственных интересов и интересов каждого жителя России
БердскКепочку на голову не забудьте: до +32 градусов температура 26 июня в Бердске. Небо может подарить грозу
20:36 25-06-2020
Кепочку на голову не забудьте: до +32 градусов температура 26 июня в Бердске. Небо может подарить грозу
Массовый мор пчел в Колывани: из-за химии на рапсовых полях пчелы гибнут. Селян никто не предупредил
20:31 25-06-2020
Массовый мор пчел в Колывани: из-за химии на рапсовых полях пчелы гибнут. Селян никто не предупредил
БердскЗа 500 тысяч рублей адвокат обещала развести в суде Бердска свою доверительницу. Которая обратилась в ФСБ
20:26 25-06-2020
За 500 тысяч рублей адвокат обещала развести в суде Бердска свою доверительницу. Которая обратилась в ФСБ
Путин: Они что, не знают, кто добивал фашистскую гадину в ее логове, кто штурмом брал Берлин?
20:17 25-06-2020
Путин: Они что, не знают, кто добивал фашистскую гадину в ее логове, кто штурмом брал Берлин?
Путин: нельзя допускать никакой принудиловки, «накрутки» явки
20:10 25-06-2020
Путин: нельзя допускать никакой принудиловки, «накрутки» явки
Сорвал свадьбу в ресторане губернатор Калининграда. Проезжал мимо и увидел
20:03 25-06-2020
Сорвал свадьбу в ресторане губернатор Калининграда. Проезжал мимо и увидел