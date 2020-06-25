Деньги муниципалитета с помощью интернет-опросов смогут распределить жители Бердска

Гражданам предлагают самим решать, на что тратить часть средств местного бюджета в первую очередь, заявил Игорь Мельниченко

Жители муниципальных образований смогут участвовать в распределении части средств местных бюджетов с помощью интернет-опросов и предлагать свои проекты для бюджетного финансирования. Причём участие в подготовке таких инициатив смогут принимать россияне с 16 лет. Соответствующие поправки, которые получили поддержку в Правительстве, внесены в Госдуму ко второму чтению законопроекта о «народном бюджетировании». На что чаще всего россияне предлагают тратить деньги муниципального бюджета? Об этом «Парламентской газете» рассказал один из авторов законопроекта, глава Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко.

— Олег Владимирович, в законопроекте, в подготовке которого приняли участие вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак и руководитель думской фракции «Единой России» Сергей Неверов, инициативы граждан закрепляются как самая распространённая практика народного бюджетирования. Означает ли это, что инициативные проекты граждан предлагается рассматривать как безусловный приоритет при распределении денег на местном уровне?

— Да, наши поправки это предусматривают. Граждане должны получить больше возможностей самим решать, на что потратить средства муниципального бюджета.

Для нас принципиально важной является поправка, что отдавать свой голос за тот или иной проект (будь то создание новой зоны отдыха или ремонт какого-то объекта коммунального хозяйства) люди смогут по Интернету, прямо со своего мобильного телефона. Это гарантирует равную возможность всем гражданам участвовать в бюджетных решениях — сегодня далеко не все могут приходить на сходы или конференции жителей. Также новые изменения допускают участие в подготовке народных инициатив жителей от 16 лет — для нас это очень важно, так как поможет привлечь молодёжь к процессу обустройства территорий.

— Согласно Вашим поправкам, органы местного самоуправления не смогут отклонить инициативный проект по формальным признакам — нужно предоставить чёткие обоснования. Что к ним относится?

— Они подробно и чётко указаны в тексте поправок — это и несоответствие проекта законодательству, и отсутствие необходимых средств в бюджете муниципалитета на его реализацию. Но главное здесь — не поводы для отклонения, а то, что основанием для отказа в финансировании не должно служить наличие технических ошибок в проекте. Администрация должна их сама устранять и помогать граждан в этом — именно на это ориентированы наши поправки.

— В каких регионах России народное бюджетирование наиболее востребовано сегодня?

— Это Ставрополье, Орловская область, Татарстан. Всего же у нас в стране порядка 56 регионов, где народное бюджетирование успешно применяется и вызывает широкий интерес среди населения. Поэтому мы уверены, что процессу пора дать федеральную основу. Пока применение такого инструмента является доброй волей региона. А появление данной нормы на уровне федерального законодательства закрепляет инициативное бюджетирование как право жителей муниципалитета. И люди смогут ставить вопрос перед муниципальными властями, чтобы народное бюджетирование применялось в обязательном порядке.

— А на что чаще всего наши граждане предлагают тратить муниципальные деньги?

— В последнее время очень много инициатив по новым «зелёным» зонам, их остро не хватает в городах. Прежде всего, это касается обустройства дворовых территорий, появления новых скверов и парков. Всё это — структуры повседневности, условия, в которых живут люди и их дети. Замечу, что сегодня наши сограждане хотят комплексного благоустройства — чтобы во дворе не просто качельки поставили, а провели озеленение и мощение улицы, освещение территории.

Сегодня наши сограждане хотят комплексного благоустройства — чтобы во дворе не просто качельки поставили, а провели озеленение и мощение улицы, освещение территории

Чтобы на детской площадке были современные сертифицированные горки и «городки», которые не были бы лёгкой добычей для вандалов», и одновременно были безопасны для играющих детей.

— А не получится ли так, что на местах будут поддерживать только те проекты, которые самими жителями и оплачиваются?

— Нет, в нашем законопроекте речь идёт о распределении средств бюджета муниципалитета — это деньги, которые может выделять местная власть или регион, а могут быть собраны за счёт жителей, бизнесменов из того или иного района, города, поселения. Конечно, никто не запрещает гражданам участвовать в проектах — своим ли трудом, своими ли деньгами. Но софинансирование инициативных проектов за счёт средств граждан является сугубо добровольным — основным источником финансирования здесь является уже сформированный местный бюджет.

Замечу, что также подготовлены корреспондирующие поправки в бюджетное законодательство — если на инициативные проекты привлекаются деньги граждан, то они должны особо контролироваться и возвращаться, если не были потрачены на заявленные цели.

— Если население муниципалитета не организовалось — в силу высокой трудовой занятости или просто из-за пассивности — означает ли это, что местные власти могут сослаться на это в качестве оправдания своего бездействия? Например, нужна детская площадка, но её не строят, потому что, мол, нет инициативы от жителей…

— Увы, совершенно исключить этого нельзя. Но у населения, если наш законопроект будет принят, появляется возможность воздействовать на местную администрацию более активно и выстраивать свою работу так, чтобы их мнение было учтено.

Мы считаем, что населению надо предоставлять больше гибких форм участия в бюджетировании. Например, инициативы могут обсуждаться как до внесения в администрацию, например, на сходе жителей, так и после внесения, в том числе посредством интернет-голосования.

Источник: ПГ