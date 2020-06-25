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Правила работы на удаленке внесут в Трудовой кодекс. Уже в июле 2020

20:59 25.06.2020 Фото: https://pixnio.com/
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В частности, в документе содержатся нормы относительно рабочего времени и отдыха работников на удалёнке, в том числе их «право быть офлайн».

Правила работы на удаленке внесут в Трудовой кодекс. Уже в июле 2020
Документ дополняет и детализирует положения Трудового кодекса, посвящённые особенностям удалённого режима работа

Государственная Дума рассмотрит поправки «Единой России» в Трудовой кодекс, регулирующие дистанционную работу, в первом чтении 21 июля. Об этом заявил замруководителя фракции один из авторов законопроекта Андрей Исаев, сообщает пресс-служба партии, пишет ПГ.

«Единая Россия» проводит обсуждение поправок в Трудовой кодекс, регламентирующих дистанционную занятость, по всей стране. 25 июня они проходят в Челябинске и Ставропольском крае. До 10 июля сбор предложений будет завершён», — сказал Исаев в ходе общественного обсуждения поправок в Трудовой кодекс, которое проходит в Челябинске.

Отмечается, что вместе с законопроектом может быть принято «развернутое постановление» с предложениями, поступившими от регионов по вопросам удалённой работы.

Ранее группа парламентариев, в том числе председатели Госдумы и Совфеда Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко, внесли на рассмотрение депутатов законопроект, регулирующий сферу дистанционной занятости. Документ дополняет и детализирует положения Трудового кодекса, посвящённые особенностям удалённого режима работа. В частности, в документе содержатся нормы относительно рабочего времени и отдыха работников на удалёнке, в том числе их «право быть офлайн».

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