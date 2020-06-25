Минздрав. Москва: глава Тувы просит прислать врачей бороться со вспышкой COVID-19 в республике

Кара-оол Шолбан Валерьевич

Глава Тувы Шолбан Кара-оол планирует обратиться в Министерство здравоохранения с просьбой направить в республику бригаду врачей для помощи местным медикам в борьбе с COVID-19. Об этом он написал в Facebook:

-Развитие короновирусной ситуации имеет свои законы, этапы и, следовательно, требует выработки решений в соответствии с обстановкой. Вы помните, что мы концентрировали силы сначала на въездах, с проникновением заразы на территорию республики сосредоточились на борьбе с вирусом уже у себя. С выходом на пиковые значения выявляемости у нас увеличилось количество больных средней и тяжелой степени. Для разгрузки двух главных инфекционных госпиталей мы создали сеть госпиталей долечивания и временных стационаров. Сегодня главный для нас вопрос – сохранение жизни. Сегодня собирались для корректировки наших очередных действий.

Первое. Необходимо сосредотачиваться непосредственно уже на медицинском фронте. Поэтому намерен обратиться в Минздрав России, в департамент здравоохранения Москвы для направления к нам бригады опытных реаниматологов, анестезиологов и высокопрофессиональных врачей других направлений в количестве 15 докторов. Это будут специалисты, получившие большой опыт борьбы с covid, они возглавят бригады местных медиков на самых важных участках, их главная задача –оказать методическое руководство. Благо, что такие возможности есть, в центральной части страны идет процесс активного спада заболеваемости. Есть возможность провести передислокацию опытных медицинских кадров в регионы, где ситуация с коронавирусом пока остается острой. Тува, как регион, поздно вошедший в активный эпидпроцесс, является именно таким регионом.



Третье. Обеспечение транспортом участковых служб, неотложной помощи в Кызыле. Этот вопрос не должен иметь сбои, особенно по выходным дням, круглосуточное поддержка автомашинами медиков поликлинического звена входит сегодня в обязанности Миндортранса республики. Нужны ежедневные штабные решения по принципу полной мобилизации всех автотранспортных средств организаций республики, включая автохозяйство органов управления. В сегодняшней ситуации медики должны обеспечиваться транспортом бесперебойно.