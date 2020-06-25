Как подавать апелляцию на результаты ЕГЭ-2020, разъяснил Рособрнадзор

Рособрнадзор ориентирует регионы на то, что от скорости работы с апелляциями зависит, успеет ли молодой человек поступить в вуз или нет.

Рособрнадзор рассказал, как будет проходить апелляция на результаты ЕГЭ

Апелляция на результаты Единого госэкзамена в этом году будет проходить дистанционно, заявил врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев, пишет РИА Новости.

«Апелляцию всем регионам рекомендовано проводить дистанционно», — заявил Музаев в ходе пресс-конференции, посвященной проведению ЕГЭ в 2020 году, в ММПЦ МИА «Россия сегодня».

Он также отметил, что в прошлом году ряд регионов уже проводил эту процедуру дистанционно.



Как добавил Музаев, из-за перехода апелляции в онлайн-формат скорость обработки обращений и регламент их подачи не изменились, а Рособрнадзор ориентирует регионы на то, что от скорости работы с апелляциями зависит, успеет ли молодой человек поступить в вуз или нет.Он также рассказал, что, как и в прошлые годы, ведомство планирует проверять экзаменационные работы не дольше десяти дней.