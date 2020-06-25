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Как подавать апелляцию на результаты ЕГЭ-2020, разъяснил Рособрнадзор

19:42 25.06.2020 Фото: РИА «Новости»
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Рособрнадзор ориентирует регионы на то, что от скорости работы с апелляциями зависит, успеет ли молодой человек поступить в вуз или нет.

Как подавать апелляцию на результаты ЕГЭ 2020, разъяснил Рособрнадзор
Рособрнадзор рассказал, как будет проходить апелляция на результаты ЕГЭ

Апелляция на результаты Единого госэкзамена в этом году будет проходить дистанционно, заявил врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев, пишет РИА Новости.
«Апелляцию всем регионам рекомендовано проводить дистанционно», — заявил Музаев в ходе пресс-конференции, посвященной проведению ЕГЭ в 2020 году, в ММПЦ МИА «Россия сегодня».
Он также отметил, что в прошлом году ряд регионов уже проводил эту процедуру дистанционно.

Как добавил Музаев, из-за перехода апелляции в онлайн-формат скорость обработки обращений и регламент их подачи не изменились, а Рособрнадзор ориентирует регионы на то, что от скорости работы с апелляциями зависит, успеет ли молодой человек поступить в вуз или нет.
Он также рассказал, что, как и в прошлые годы, ведомство планирует проверять экзаменационные работы не дольше десяти дней.

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