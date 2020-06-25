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Выходных дней много не бывает: в среду, 1 июля, тоже выходной из-за поправок в Конституцию

19:49 25.06.2020 Фото: pixabay
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Таким образом, работающие граждане получат оплату за этот день в двойном размере. Для тех, кто 1 июля работать не будет, оплата труда за месяц не снижается.

Выходных дней много не бывает: в среду, 1 июля, тоже выходной из за поправок в Конституцию
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Россиян ждёт сокращенная рабочая неделя в связи с общероссийским голосованием по поправкам в Конституцию, которое пройдёт в среду, 1 июля, сообщает Минтруд.

1 июля было объявлено нерабочим днём оплатой как нерабочий праздничный день. Таким образом, работающие граждане получат оплату за этот день в двойном размере. Для тех, кто 1 июля работать не будет, оплата труда за месяц не снижается.

Как пояснили в Роструде, такой принцип оплаты связан с тем, что, по нормам федерального законодательства, на оплату труда сотрудников в день всенародного голосования распространяются те же нормы Трудового кодекса, что и на оплату труда в праздничные дни.

По желанию сотрудника, работающего 1 июля, ему может быть предоставлен другой день отдыха. Тогда работа непосредственно в день голосования оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.

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