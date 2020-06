25 июня — День моряка. Поздравляем моряков Бердска

Моряки Бердска

День моряка.

Памятная дата ООН, установленная в 2010 году резолюцией конференции Международной морской организации.

День работника статистики.

Установлен приказом Федеральной службы государственной статистики от 21 июля 2014 года.

25 июня 1811 года в России появилось первое статистическое отделение, которое возглавил профессор Карл Герман.

День дружбы и единения славян.

Праздник, который призван напомнить славянам об общих корнях, был учрежден в 1990-х годах.

Общая численность славян в мире составляет порядка 350 миллионов человек. Западную ветвь представляют поляки, силезцы, словинцы, чехи, словаки, кашубы, моравы и лужичане. Южную — болгары, сербы, хорваты, боснийцы, македонцы, словенцы и черногорцы. Восточную (самую крупную по численности) — белорусы, русские, украинцы и русины.

В настоящее время славяне расселены на территории Южной, Центральной и Восточной Европы и далее на восток — вплоть до Дальнего Востока России. Также славянское меньшинство имеется в государствах Западной Европы, Америки, Закавказья и Средней Азии.

23 года назад (1997) состоялся первый полёт многоцелевого ударного вертолета Ка‑52 «Аллигатор».

В воздух его поднял летчик-испытатель Александр Смирнов.

Всепогодный круглосуточный боевой вертолет был разработан в ОКБ «Камов» (ныне — ОАО «Камов»). Ка-52 предназначен для уничтожения танков, боевой техники, живой силы, вертолетов и других летательных аппаратов противника на переднем крае и в тактической глубине, в любых погодных условиях и в любое время суток.

В 2008 году вертолёт был принят на вооружение. На сегодняшний день выпущено более 120 Ка-52.

54 года назад (1966) был запущен первый советский метеоспутник «Космос-122».

Он был создан во Всесоюзном НИИ электромеханики. Спутник, массой 4730 килограмм, был оснащен телевизионными и инфракрасными камерами. «Космос-122» был выведен на орбиту с площадки №31 космодрома Байконур при помощи ракеты-носителя «Восток-2М». За четыре месяца работы он круглосуточно передавал информацию о состоянии атмосферы Земли, которая использовалась метеорологической службой, как нашей страны, так и ряда других государств.

100 лет назад (1920) в Москве прошла первая в истории велогонка по Садовому кольцу.

Участие в соревнованиях приняли 87 московских велосипедистов. Победителем стал спортсмен Г. Козлов.

Достаточно быстро велогонка приобрела популярность среди велосипедистов не только столицы, но и других городов. В разные годы в ней принимали участие до 1000 человек.

Преемницей этих соревнований считается ежегодная многодневная велогонка «Пять колец Москвы», которая проводится в столице с 1993 года.

53 года назад (1967) состоялась первая международная телевизионная трансляция в прямом эфире.

Телепередача «Наш мир» была показана в 24 странах на пяти континентах. В ней приняли участие знаменитости из 19 стран мира, среди которых были художник Пабло Пикассо и оперная певица Мария Каллас. В финале группа The Beatles исполнила песню All You Need Is Love, написанную специально для передачи.

По разным данным, аудитория трансляции составила от 400 до 700 миллионов человек.

70 лет назад (1950) началась Корейская война.

После освобождения в августе 1945 года Кореи от японского колониального господства страна была разделена. В северной части полуострова, куда вступили советские войска, установился коммунистический режим во главе с Ким Ир Сеном, а в южной части, где высадились американские войска, во главе государства встал один из лидеров антикоммунистического националистического движения Ли Сын Ман. На границе этих двух стран постоянно вспыхивали конфликты.

25 июня 1950 года северокорейские войска перешли границу. В конфликте на стороне КНДР участвовали военный контингент Китая, военные специалисты и части ВВС СССР, на стороне Южной Кореи — вооруженные силы США и ряда государств в составе многонациональных сил ООН.

Война продолжалась три года. В 1953 году, понеся огромные потери, стороны пришли к выводу о необходимости прекратить войну там же, где она и началась — на 38-й параллели.

27 июля 1953 года в Пханмунджоме КНДР, КНР и США от имени ООН подписали соглашение о прекращении боевых действий.

В Корейской войне погибли 2 миллиона корейцев и миллион китайцев и 38 тысяч американских военнослужащих.

101 год назад (1919) пилот Эмиль Монц поднял в воздух первый в мире пассажирский самолет — Junkers F‑13.

Это первое в истории авиации воздушное судно, которое изначально проектировалось как пассажирское. F-13, разработкой которого руководил Отто Ройтер, представлял собой одномоторный моноплан, вмещавший 2 члена экипажа и 4 пассажира.

Самолёт выпускался до начала 1930-х годов. Всего было построено порядка 330 F-13 различных модификаций, из них 110 — эксплуатировались авиакомпанией Lufthansa, остальные — экспортированы в разных страны мира.

