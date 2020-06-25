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Сорвал свадьбу в ресторане губернатор Калининграда. Проезжал мимо и увидел

20:03 25.06.2020
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Проведение массовых мероприятий в Калининградской области запрещено с марта из-за пандемии коронавируса. С 20 июня в регионе разрешили работу летних кафе. Рестораны не всегда исполняют требования власти.

Сорвал свадьбу в ресторане губернатор Калининграда. Проезжал мимо и увидел
Алиханов сорвал свадебный банкет в одном из ресторанов Калининграда

Губернатор Антон Алиханов стал свидетелем свадебного банкета в одном из ресторанов Калининграда. Глава региона потребовал прекратить торжество, так как заведения не могут проводить массовые мероприятия. Об этом корреспонденту Калининград.Ru начальник пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысков. «Губернатор ехал мимо, он не был гостем торжества», — уточнил он.

Глава пресс-службы не стал называть, где именно произошёл инцидент. Правительство инициировало проверку. Работу заведения могут приостановить.

В региональном управлении Роспотребнадзора сообщили, что проверяли сигналы о проведении массовых мероприятий. «После получения информации управлением были предприняты дополнительные меры: направлены предписания в адрес 33 крупных заведений общепита о недопущении на их территории, в том числе и в сезонных летних кафе, мероприятий с массовым участием людей», — уточнили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Проведение массовых мероприятий в Калининградской области запрещено с марта из-за пандемии коронавируса. С 20 июня в регионе разрешили работу летних кафе.

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