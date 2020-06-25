Путин: нельзя допускать никакой принудиловки, «накрутки» явки

Встреча с членами Общественной палаты нового, седьмого состава

В.Путин: Уважаемые коллеги, добрый день.

Я прежде всего поздравляю вас с началом работы в Общественной палате России нового, седьмого состава.

Такие встречи у нас проходят традиционно, но сегодня, по понятным причинам, поговорим в онлайн-формате. Кстати, он довольно удобным является для обсуждения различных проблем с людьми, находящимися в разных местах, много времени экономит, можно использовать этот формат, как я уже говорил, и в будущем достаточно активно. Но обязательно, когда ситуация сложится благоприятно для широких встреч, мы обязательно найдём возможность для прямого, личного общения.

Хотел бы отметить, что состав Общественной палаты значительно, более чем наполовину, обновился. В частности, ещё более широко и ярко представлен сектор социально ориентированных НКО и волонтёрских организаций. И это в том числе отражение той роли, которую сыграли добровольческие объединения в последние, сложные месяцы.

Обеспечена и необходимая преемственность, а значит, можно без пауз, энергично приступить к работе по всем ключевым направлениям деятельности Общественной палаты.

Так, всего через несколько дней, 1 июля, состоится, вы все это хорошо знаете, общероссийское голосование по вопросу внесения изменений в Основной закон страны, в Конституцию. В этой связи прежде всего хотел бы поблагодарить вас и ваших коллег по предыдущему составу Палаты за активное участие в содержательном обсуждении, детальной проработке текста поправок к Основному закону, в разъяснении их сути, значения в диалоге с людьми.

Отмечу также большую работу, которая развёрнута на базе федеральной и региональных общественных палат по формированию корпуса независимых наблюдателей. Она была организована не только быстро, но, думаю, качественно, с соблюдением всех требований и ограничений, вызванных эпидемией коронавируса.

Наша общая важнейшая задача, чтобы результаты общероссийского голосования были абсолютно достоверными, легитимными. Здесь нельзя допускать никакой принудиловки, «накрутки» явки. Не говоря уже о сбоях при учёте поданных голосов, чтобы впоследствии никто и никогда не мог поставить под сомнение ту позицию, которую выскажут граждане России. Вы знаете, я уже многократно говорил об этом, в целом изменения, которые намечены в Основной закон, в Конституцию, они не требовали по действующему закону общероссийского голосования. Я посчитал, что это чрезвычайно важно, чтобы люди высказали своё прямое отношение к тем поправкам, которые предлагаются. Только они сами, только наши граждане вправе решать, каким быть нашему Основному закону.

Поэтому во взаимодействии с избирательными комиссиями, с вашими коллегами в регионах необходимо вести активный, плотный мониторинг хода голосования с точки зрения чёткого, неукоснительного соблюдения всех процедур и правил, включая и вопросы санитарной безопасности на участках. А главное, конечно же, гарантий свободного волеизъявления по важнейшему, принципиальному вопросу для настоящего и будущего нашей страны и каждого её гражданина.

Уважаемые друзья!

Общественная палата призвана консолидировать общество, продвигать общие интересы, быть живой и динамичной, открытой площадкой для согласования позиций, вырабатывать и предлагать общенациональную созидательную повестку. Именно такие задачи ставились изначально с момента создания 15 лет назад этого важного и, как время показало, востребованного института.

На что ещё прошу вас обратить особое внимание.

Первое. Считаю важным усилить общественный контроль за качеством исполнения решений, принятых в условиях борьбы с эпидемией коронавируса. Это вопросы социальной поддержки граждан, семей с детьми, малого и среднего бизнеса, НКО. В их разработку Палата внесла свой, причём солидный, вклад. Её члены и ваши коллеги из регионов вошли в состав штабов по борьбе с коронавирусом, включились в формирование широкого общественного движения «Мы вместе». Очень хорошее начинание и хорошо проходит, полезная вещь оказалась.

Второе. В обращении к гражданам России 23 июня, надеюсь, вы заметили, я предложил увеличить ставку налога на доходы физических лиц до 15 процентов на заработные платы, превышающие 5 миллионов рублей в год. И направить полученные ресурсы дополнительно, целевым образом на лечение детей, страдающих редкими, тяжёлыми заболеваниями. Повторю, потребуется создать абсолютно прозрачный, понятный гражданам механизм распределения таких средств с участием людей, обладающих безупречной репутацией в обществе. Предлагаю Общественной палате также внести здесь свои предложения. Нужно сформировать механизм распределения этих ресурсов.

Третье. Контроля с вашей стороны потребует и предстоящая реализация долгосрочного плана действий по восстановлению экономики, деловой жизни и занятости. Добавлю, что при его подготовке были учтены и предложения Общественной палаты, кстати. Я прошу вас также подключиться к текущей корректировке и мониторингу национальных проектов. Уже не раз говорил: сами проекты должны быть понятны гражданам, приносить им ощутимую пользу, менять жизнь к лучшему. В этом весь их смысл, а значит, их результаты надо оценивать не по обезличенным отчётам чиновников, а исходя из мнения людей. И задача Палаты – обобщать, концентрировать это мнение, тщательно ставить проблемные вопросы перед органами власти всех уровней.

Далее, четвёртое. Полагаю, что Палата способна взять на себя значительную часть усилий по более активному продвижению проектов, инициатив, в которых значим именно широкий общественный интерес, важных для развития страны, для самореализации граждан. Какие это вопросы? Это народосбережение, поддержка образования, здравоохранения, предпринимательства, проекты развития общественной инфраструктуры, нацеленные на повышение качества жизни на всём пространстве страны – от Дальнего Востока до Калининграда.

Общественной палате также будет правильно продвигать лучшие практики привлечения инвестиций, улучшения делового климата, задействовать потенциал всех региональных Общественных палат для мониторинга и оценки качества инвестпроектов. Готовить свои предложения по наращиванию капиталовложений в российскую экономику, по поддержке предпринимательской инициативы, в том числе в высокотехнологичных сферах, а может быть, даже в первую очередь в высокотехнологичных сферах.

Пятое. Палата должна и дальше развиваться как центр независимой, профессиональной экспертизы, в том числе ключевых законодательных инициатив, как эффективный канал обратной связи, площадка активной коммуникации общества и власти. В этой связи, конечно, хотелось бы увидеть от Общественной палаты оперативное реагирование на текущие проблемы, запросы граждан, помощи в недопущении и быстром урегулировании конфликтных ситуаций, которые порой возникают между органами власти и людьми, между бизнесами, между людьми вообще в широком смысле этого слова. Я очень в этой связи на вас рассчитываю, вы ведь с людьми работаете.

В завершение подчеркну, что у нового состава Палаты есть все возможности для плодотворной работы, ведь в него вошли многие признанные специалисты, талантливые люди, проявившие себя в разных сферах: в медицине, экологии, правозащитной деятельности, науке, культуре, экономике, инновационном бизнесе.

Уверен, вы понимаете, что быть членом Общественной палаты России – это высокий и почётный статус, но, конечно, его нужно подтверждать, причём постоянно и делом. Вновь и вновь завоёвывать и оправдывать доверие людей, на котором, собственно, и основан реальный авторитет власти в целом, Общественной палаты в частности, её роль в жизни страны.

Главное – чтобы повестка Палаты шла от жизни, от насущных потребностей людей, формировалась исходя из тех жизненных проблем, с которыми люди сталкиваются каждый день. Сегодня это вопросы быстрого восстановления рынка труда, развития здравоохранения и образования.

Вы также знаете, насколько востребованной оказалась программа льготной ипотеки под 6,5 процента. Мы уже приняли решение её расширить, но этого недостаточно. Необходимо двигаться и по другим направлениям, включая внедрение механизмов поддержки индивидуального жилищного строительства.

Прошу вас предметно заняться этими вопросами, проработать вместе с Правительством, парламентом, бизнесом, регионами все аспекты их решения.

Давайте поговорим по всем затронутым мною вопросам. По тем, которые вы считаете важными, расскажите, какие вы видите приоритеты на ближайшие три года, какие задачи ставите перед собой.

Начать попросил бы Лидию Юрьевну Михееву – переизбранную единогласно секретарём Общественной палаты. Пожалуйста.

Л.Михеева: Добрый день, уважаемый Владимир Владимирович!

Прежде всего спасибо за то, что Вы согласились с нами встретиться в этом онлайн-формате. Конечно, большое спасибо за высокую оценку работы всей системы общественных палат: и федеральной, и региональных. Я уверена, что мы с коллегами с задачами, которые стоят перед нами, постараемся справиться.

В этом году исполнилось 15 лет Общественной палате России. По данным ВЦИОМ, уровень одобрения Общественной палаты традиционно высок – около 40 процентов. По этим же опросам он выше, чем у политических партий или профсоюзов.

Конечно, нас очень радует то, что седьмой состав Общественной палаты – это более чем наполовину новые лица, Вы об этом уже сказали. Но я хочу сказать, что Палата ещё помолодела: средний возраст уменьшился где-то на семь лет. Кстати, стало больше женщин. Если раньше была четверть, то теперь 36 процентов.

Конечно, перечисленные Вами направления – это основные направления нашей работы. За последние три года мы качественно постарались изменить работу по общественной экспертизе. Более сотни проектов федеральных законов, социально значимых, резонансных, такую экспертизу прошли. И радует то, что Государственная Дума многие из наших предложений учитывает.

Конечно же, в историческом процессе обсуждения поправок в Конституцию Российской Федерации и федеральная Палата, и региональные активно участвовали. В состав рабочей группы по подготовке предложений вошли девять членов Общественной палаты России. К нам в Общественную палату поступило более 1,5 тысячи писем, предложений от граждан России, от некоммерческих организаций, региональных общественных палат по поправкам в Конституцию. Весь этот массив предложений мы передавали в рабочую группу. Кстати, наши собственные 18 конкретных поправок мы тоже направили в Государственную Думу ко второму чтению, и большинство из них были учтены и приняты.

Говоря о мониторинге, хотели бы отметить следующее. Если иметь в виду тот социальный эффект, который может дать принятие социальной части поправок в Конституцию, то, если Вы нас поддержите, мы могли бы по итогам года подготовить и представить специальный доклад по этому вопросу.

Не буду отнимать время у всех своих коллег, каждый из них хочет поделиться своими соображениями. Если Вы позволите, я попросила бы выступить своего коллегу Александра Малькевича, который хотел рассказать об организации общественного наблюдения за ходом общероссийского голосования.

В.Путин: Спасибо.

Лидия Юрьевна, Вам спасибо большое.

Пожалуйста, Александр Александрович.