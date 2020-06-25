Путин: Они что, не знают, кто добивал фашистскую гадину в ее логове, кто штурмом брал Берлин?

По словам президента, западным специалистам это известно, «но в учебниках не пишут, в средствах массовой информации продвигают другие идеи».

В режиме видеоконференции Владимир Путин провёл встречу с членами Общественной палаты нового, седьмого состава

Президент России Владимир Путин во время встречи с членами Общественной палаты отметил, что политики и историки на Западе «прекрасно знают», кто «добивал фашистскую гадину в ее логове» и штурмом брал Берлин:

-Конечно, и политики на Западе, и такие специалисты и историки, как вы, они все прекрасно знают. Они что, не знают, что не Советский Союз напал на фашистскую Германию, а фашистская Германия напала 22 июня 1941 года на Советский Союз? Что, это неизвестно, что ли? Все все знают… Они что, не знают, кто добивал фашистскую гадину в ее логове, кто штурмом брал Берлин?

По словам президента, западным специалистам это известно, «но в учебниках не пишут, в средствах массовой информации продвигают другие идеи».