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Путин: Они что, не знают, кто добивал фашистскую гадину в ее логове, кто штурмом брал Берлин?

20:17 25.06.2020 Фото: Кремлин.ру
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По словам президента, западным специалистам это известно, «но в учебниках не пишут, в средствах массовой информации продвигают другие идеи».

Путин: Они что, не знают, кто добивал фашистскую гадину в ее логове, кто штурмом брал Берлин?
В режиме видеоконференции Владимир Путин провёл встречу с членами Общественной палаты нового, седьмого состава

Президент России Владимир Путин во время встречи с членами Общественной палаты отметил, что политики и историки на Западе «прекрасно знают», кто «добивал фашистскую гадину в ее логове» и штурмом брал Берлин:

-Конечно, и политики на Западе, и такие специалисты и историки, как вы, они все прекрасно знают. Они что, не знают, что не Советский Союз напал на фашистскую Германию, а фашистская Германия напала 22 июня 1941 года на Советский Союз? Что, это неизвестно, что ли? Все все знают… Они что, не знают, кто добивал фашистскую гадину в ее логове, кто штурмом брал Берлин?

По словам президента, западным специалистам это известно, «но в учебниках не пишут, в средствах массовой информации продвигают другие идеи».

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Почем Запад переписывает историю?

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