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За 500 тысяч рублей адвокат обещала развести в суде Бердска свою доверительницу. Которая обратилась в ФСБ

20:26 25.06.2020 Фото: Курьер.Среда.Бердск
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На самом деле она никаких действий в пользу истицы делать не собиралась. Даму поймали при передаче денег.

За 500 тысяч рублей адвокат обещала развести в суде Бердска свою доверительницу. Которая обратилась в ФСБ
Обвиняемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде

Следственным отделом по городу Бердск следственного управления СК России по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела в отношении 50-летнего адвоката, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершённое в крупном размере).

По данным следствия, в декабре 2019 года обвиняемая, с целью завладения обманным путем денежными средствами истицы, интересы которой она представляла в гражданском деле о бракоразводном процессе в Бердском районном суде, предложила передать определенным лицам 500 тысяч рублей за вынесение судебного решения в ее пользу. На самом деле она никаких действий в пользу истицы делать не собиралась.

Заподозрив неладное, женщина обратилась по данному факту с заявлением в Управление ФСБ России по Новосибирской области. Под контролем оперативных сотрудников при передаче денежных средств адвокат была задержана.

Обвиняемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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